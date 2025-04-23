Таможня Нидерландов изъяла две партии кокаина стоимостью €16 млн

В процессе двух проверок таможня Нидерландов обнаружила две партии кокаина общим весом 633 кг и розничной стоимостью около €16 млн. Об этом 23 апреля сообщает Nu.nl.

Одна партия кокаина была обнаружена в пятницу на предприятии в Барендрехте. Вещество было упаковано в пластиковые авокадо, один из которых упал на землю и раскрылся. Сотрудники таможни обнаружили внутри сверток с наркотиками.

По данным Службы государственного обвинения, груз состоял из 80 кг кокаина, разделенных на 400 поддельных авокадо. Более крупная партия в 553 кг была обнаружена в ходе рейда в порту Роттердама в прошлые выходные.

В настоящее время обе партии уничтожены.

2 апреля полиция Португалии задержала подводное судно в Атлантическом океане, которое перевозило 6,5 т кокаина. Благодаря своей конструкции судно частично находилось на поверхности. На борту были пять членов экипажа.