Украинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк», которая проходила в Париже. Об этом 10 мая рассказала участница шествия Анна Новикова.

«Украинцы, конечно же, каждый раз пытаются провоцировать. Они были с нами сначала с площади Республики и прошлись прямо с нами до кладбища. Когда мы пришли на кладбище, там <...> на стенах были [провокационные] надписи <...> На полу также было написано», — сообщила Новикова «РИА Новости».

Кроме того, она заявила, что попытки провокаторов повлиять на мероприятие были безуспешными благодаря действиям полиции. По ее словам, парижские правоохранители знали, что «украинцы будут провоцировать».

Ранее, 3 мая, украинские провокаторы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне. Они размахивали сине-желтыми флагами, скандировали лозунги и мешали проведению мирной демонстрации, но шествие всё равно состоялось.