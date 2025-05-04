Украинские провокаторы пришли на акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне и попытались сорвать мероприятие. Соответствующие кадры 3 мая публикуют «Известия».

Собравшиеся украинцы размахивали сине-желтыми флагами, скандировали лозунги и мешали проведению мирной демонстрации.

По опубликованным кадрам видно, что провокаторы были хорошо организованы. Один из пришедших взял с собой громкоговоритель.

Акция «Бессмертный полк» проходит в Вашингтоне впервые после шестилетнего перерыва. В этот год местные власти одобрили шествие и назначили дату его проведения на 3 мая.

В прошлом году, 10 мая, провокаторы с флагами Украины попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Вене. Они стали выкрикивать лозунги в громкоговорители и пытались помешать акции. Однако скоро вмешалась австрийская полиция. Сначала правоохранители пытались не допустить контакта шествующих с провокаторами и выстроили плотную преграду из полицейских машин.