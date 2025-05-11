В Москве рассказали о поддержке участников СВО и жителей новых территорий
Участникам СВО, их родным, жителям новых регионов и пострадавшим на приграничных территориях в Москве оказывается всесторонняя помощь. В городе для этого предусмотрено несколько десятков направлений, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
«Свой вклад вносят горожане и бизнес: уже собрано более 4,8 млн гуманитарных товаров. В оказании помощи приняли участие 77,4 тыс. москвичей и около 700 организаций», — сказала Сергунина.
Во всех округах открыты штабы акции «Москва помогает», где принимают гуманитарные посылки: продукты питания, книги и игрушки для детей, средства личной гигиены. А столичные предприниматели отправляют на фронт свои товары: продукты с длительным сроком хранения, теплые вещи, хозяйственные принадлежности.
Кроме того, к 80-летию Победы в Музее героизма на ВДНХ представили обновленную экспозицию — как символ благодарности воинам, которые отстаивают интересы России в зоне СВО. Там можно увидеть, в частности, свыше 40 флагов подразделений Вооруженных сил России и добровольческого корпуса, выполняющих задачи СВО. В интерактивном формате предлагают познакомиться с примерами героизма российских солдат и офицеров.
Посетителей в музее ждет анфилада из трех тематических залов. Связующий мотив — многовековые победные традиции русского оружия в деле защиты Отечества: героизм на пути воина и триумф народа-победителя.
Экспозиция разделена на несколько основных зон. В Зале воинской славы можно узнать о героях Великой Отечественной и СВО. Зал тематических локаций посвящен фронтовым будням, российскому вооружению и трофеям.
Кульминация выставки — мемориал «Путь воина». Он создан в честь защитников Отечества, павших во время СВО.
Многие экспонаты Музея героизма собраны благодаря бойцам, волонтерам и военным корреспондентам. Среди предоставленных ими предметов — захваченные флаги и шевроны группировок ВСУ, фотографии из зоны боевых действий.