Более 7 млн человек присоединились к виртуальной минуте молчания 9 мая

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» могли присоединиться онлайн к минуте молчания и почтить память героев, которые совершили бессмертный подвиг. За 9 мая в масштабном спецпроекте приняли участие более 7 млн человек.

Фото: Пресс-служба Вконтакте

Среди участников акции были известные артисты, музыканты и блогеры: Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Николай Басков, Настасья Самбурская, Юлия Гаврилина, Анна Покров, Слава Бустер, Милана Некрасова и другие.

В День Победы у пользователей соцсетей появлялось предложение присоединиться к виртуальной минуте молчания. После перехода в мини-приложение в нем запускался звук метронома, и каждый мог почтить память тех, кто сражался за Победу.

«День Победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать свое будущее», — подчеркнула заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.

Сообщается, что в преддверии Дня Победы «ВКонтакте» подготовила онлайн и офлайн проекты, чтобы пользователи могли почтить память погибших и поделиться историями своих семей. Так, в этом году компания впервые запустила акцию «Синий платочек 80». Старт онлайн-проекту дала президент благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова. Популярные авторы и известные люди представили фотографии своих родственниц, живших в военное время. Также ко Дню Победы в 10 российских городах появились зеркальные стелы от социальной сети.

9 мая все посетители Музея Победы в Москве получили копию газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. На первой полосе газеты опубликован текст акта о безоговорочной капитуляции Германии и указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.