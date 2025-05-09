Репринт газеты «Известия» от 9 мая 1945 года получили посетители музея Победы
Посетители музея Победы в Москве получили копию газеты «Известия» от 9 мая 1945 года. На первой полосе газеты опубликован текст акта о безоговорочной капитуляции Германии и указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником Победы.
«Это была одна из самых интересных газет. Очень доступным, хорошим языком, которая доносила те известия, которые должны были быть известны. Я бы хотела, чтобы эти экземпляры, они как-то доносились молодежи, — рассказала работавшая почтальоном Татьяна Иоффе.
По ее словам, она выросла, читая «Известия». Кроме того, Иоффе добавила, что пока есть возможность доносить память о Великой Отечественной войне, это нужно делать.
Ранее в этот день кубинский журналист Хансель Павел Оро Оро заявил, что репринт газеты «Известия» за 9 мая 1945 года является настоящим сокровищем, так как позволяет сохранять память о Великой Победе. Он отметил, что легендарная газета «Известия» смогла сохранить эту историю.
«Известия» также подарили копию газету 99-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Евгению Знаменскому, который сидел на параде Победы в Москве на трибуне вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.