Песков заявил о нервозности европейцев из-за консолидации вокруг Дня Победы в Москве
Европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Победы над фашизмом и то, что происходит в Москве. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я думаю, безусловно, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма», — сказал он журналисту «России 1» Павлу Зарубину, фрагмент опубликован в Telegram-канале представителя СМИ.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал решение британского премьера Кира Стармера объявить о «самых жестких санкциях» 9 мая, а также заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости усиления давления на Россию.
Кроме того, Песков отметил, что принявшие участие в параде Победы в Москве страны придерживаются антифашистских взглядов. По его мнению, именно это вызывает беспокойство у европейцев.
На Красной площади в Москве 9 мая прошел парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие свыше 11 тыс. военнослужащих, среди них — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.
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