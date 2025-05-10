Правительство Пакистана сообщило о ракетном ударе Индии по трем авиабазам страны

Индийские вооруженные силы (ВС) осуществили несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана, включая ​​Нур-Хан, Мюрид и Шоркот (Рафики). Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе правительства Пакистана.

«Индия запустила ракеты по ключевым военным объектам Пакистана, включая авиабазу Нур-Хан, авиабазу Шоркот и авиабазу Мюрид», — говорится в сообщении правительства, опубликованном в соцсети Х (бывш. Twitter).

Уточняется, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Пакистана успешно перехватили и нейтрализовали ракеты Индии. Жертв и материальных потерь нет. Также правительство Пакистана предупредило, что готово полностью защищать родину, воздушное пространство и национальную безопасность, поэтому Индии стоит подготовиться к ответному удару.

Агентство Reuters 9 мая сообщило, что в Кашмире и индийском городе Амритсар в штате Пенджаб произошли взрывы. Уточнялось, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в 26 местах на обширной территории на западе и северо-западе Индии, от Кашмира и штатов, граничащих с Пакистаном, до побережья Аравийского моря.

Позднее стало известно, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию «Баньян ун Марсус» («Прочная стена») против Индии.