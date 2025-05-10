Reuters сообщило о взрывах в Кашмире и индийском городе Амритсар
Взрывы прозвучали в Кашмире и индийском городе Амритсар в штате Пенджаб. Об этом 9 мая сообщило агентство Reuters.
«В пятницу вечером в индийском Кашмире и священном городе сикхов Амритсаре в соседнем штате Пенджаб прогремели взрывы», — говорится в издании.
В агентстве отметили, что взрывы в Амритсаре, впервые услышанные там за трехдневный конфликт, могут ознаменовать дальнейшее расширение военных действий.
Уточняется, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в 26 местах на обширной территории на западе и северо-западе Индии, от Кашмира и штатов, граничащих с Пакистаном, до побережья Аравийского моря.
В объединенном штабе обороны Вооруженных сил Индии 8 мая заявили, что Пакистан атаковал индийские военные базы в Джамму и Кашмире с использованием ракет и БПЛА. Уточнялось, что индийская армия нейтрализовала угрозу, используя «кинетические и некинетические средства». Затем, по данным телеканала NDTV, Военно-морские силы Индии начали наносить целенаправленные удары по территории Пакистана.