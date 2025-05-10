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Ветеранов ВОВ поздравили в Калмыкии на параде в честь 80-й годовщины Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Республике Калмыкия 9 мая прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия поздравили местных ветеранов. «Известия» публикуют кадры.

В республике в настоящее время проживают ветераны Петр Леонтьевич Леонтьев, Ирина Савельевна Есинова, Андрей Васильевич Великородный, Николай Антоновиа Скворцов и Николай Иванович Ищенко.

Также отметили и поблагодарили и жителей Калмыкии, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции.

На всех фронтах ВОВ воевали более 40 тыс. уроженцев Калмыкии. За исключительное мужество и героизм 24 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза и еще более 10 тыс. награждены орденами и медалями. Все старались по максимуму внести свой посильный вклад в борьбу против фашистских захватчиков.

Так, Великую Победу в ВОВ приближали воины 28-й армии, остановившие наступление врага в поселке Хулхута. Свой весомый вклад внесли и солдаты 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии, которым была поручена защита донских переправ и строительство стратегически важной железной дороги Кизляр – Астрахань. Именно она внесла впоследствии огромный вклад в исход Сталинградской битвы.

В честь Героев войны, уроженцев Калмыкии, были учреждены государственные награды — орден имени Героя Советского Союза Басана Бадьминовича Городовикова и медаль имени Эрдни Теледжиевича Деликова.

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В Москве 9 мая на Красной площади прошел парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году были участники специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе Победу приблизило открытие второго фронта. Российский лидер отметил, что почти 80% населения многих стран было вовлечено во Вторую мировую войну.

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