Путин указал на вклад в разгром нацизма союзников СССР

Разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе Победу приблизило открытие второго фронта. Об этом 9 мая на параде Победы в Москве заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран.

«Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе после решающих битв на территории Советского Союза приблизило победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего», — указал президент.

В Москве 9 мая на Красной площади проходит парад, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В составе парадных расчетов в этом году — участники специальной военной операции.

В этом году на парад в столице приехали 29 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде принимают более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.