В России почтили минутой молчания память павших героев ВОВ
По всей России в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в 18:55 мск была объявлена минута молчания в память о павших героях. Прямую трансляцию показали федеральные каналы страны.
Впервые минута молчания вышла в эфир в 1965 году. С тех пор акция проводится по всей стране ежегодно 9 мая в одно и то же время в теле- и радиоэфире.
В этот день на параде Победы в Москве минуту молчания в память о павших в годы ВОВ объявлял президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этот день все склоняют головы перед боевыми товарищами, которые погибли смертью храбрых в бою за нашу страну.