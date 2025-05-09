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Учительница Путина назвала образцово-показательным юбилейный парад Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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День Победы — радостный и грустный праздник, крайне необходимый народу. Об этом 9 мая после парада на Красной площади в Москве рассказала корреспонденту «Известий» школьная учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич.

«Я уже лет 10 посещаю его [парад]. Сегодня отменный был парад, отличный, образцово-показательный, я бы сказала. Наверное, он таким и должен быть. Всё-таки юбилейный год», — поделилась она впечатлениями.

По словам Гуревич, ее отец прошел три войны — Гражданскую, советско-финскую и Великую Отечественную.

«Благодаря таким ветеранам, как мой папа, уже его нет много лет в живых, мы живем, мы радуемся, мы творим. И слава Богу, что у нас всё меньше и меньше остается тех, кто живет не под лозунгом «творить», а «вытворять». Этого нельзя. Это недопустимо. Мы образцово-показательное государство. Это нелегко», — отметила она.

Гуревич призналась, что гордится своим учеником, и выразила ему благодарность. Она также поздравила сограждан с Днем Победы.

«Честь и слава России, всему российскому многонациональному народу. Благодарствую, поздравляю всех. Живите, радуйтесь. Творите, но не вытворяйте», — сказала она.

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В Москве 9 мая на Красной площади состоялся парад, посвященный 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Парад в честь 80-летия Победы в ВОВ принял министр обороны РФ Андрей Белоусов.

В этом году на парад в столице приехали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. Участие в параде принимали более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

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