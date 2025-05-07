Красная, мощно: как страна отмечала юбилеи Великой Победы

За 80 лет, прошедших с момента Победы, страна обязательно широко отмечала юбилеи самого всенародного исторического праздника, даже несмотря на то, что в первые 20 лет после окончания Великой Отечественной войны парады почти не проводились. К каждому из этих праздничных дней страна подходила немного иной — она менялась сообразно требованиям времени, будучи отражением общественно-политических событий. О том, каким был самый первый памятный день и каждый из последующих круглых юбилеев, чем они запомнились стране и как их описывала газета «Известия», — в нашем материале.

В преддверии Дня Победы «Известия» подготовили специальный проект «Два мира. Одна война», посвященный истории противостояния СССР и Германии с середины 30-х до середины 40-х годов прошлого века.

9 мая 1945 года. День всенародного торжества

День 9 мая 1945 года был исключительным для страны. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии (предварительный протокол был подписан 7 мая в городе Реймсе). Он знаменовал собой завершение Великой Отечественной войны.

«Подписанная в Берлине безоговорочная капитуляция германских вооруженных сил подводит последний итог кровавой гитлеровской авантюре. В завершающих боях Красная армия доконала фашистского зверя», — написали об этом «Известия».

Номер от 9 мая 1945 года выглядит, пожалуй, самым эмоциональным за всю историю газеты. «Свершилось!», «Мы победили!», «Великий день!», «Советский народ ликует!» — не скрывают радости газетные заголовки.

Автор цитаты «Свершившееся не поддается никаким сравнениям. Ум человеческий еще не может охватить громадности события. Мысли проносятся вихрем, сердце озаряется великим счастьем, дух наполняет гордость — непостижимые минуты! — писали «Известия». — Сегодня Красная Армия вручает советскому народу самую великую в истории Победу. Прими ее, героический советский народ, ты заслужил ее с честью и славой!»

Все публикации — от официальных заявлений до стихотворных произведений проникнуты эйфорией. Высокопарного слога в этот день не стесняется никто. Первый победный номер газеты открывается указом Президиума Верховного Совета СССР о назначении 9 мая выходным днем:

Автор цитаты «В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества».

Все советские госучреждения в этот день подняли на своих зданиях государственный флаг СССР, ставший флагом Победы.

В ночь на 9 мая огромная страна не спала. В 2:10 по Москве наступила торжественная минута. Радио сообщило: «Германия капитулировала безоговорочно и до конца».

Вся Москва вышла встречать Победу на Красную площадь. Люди плакали от счастья, обнимались, целовались и кричали «Ура!». В небе гремел победный салют.

Автор цитаты «Сама радость дышала и пела в городе», — писали о праздничной ночи «Известия».

А в номере от 10 мая 1945 года было опубликовано обращение Иосифа Сталина к народу. Кроме того, в этот день указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За победу над Германией».

Первые два года после Победы 9 мая были выходными, но парадов не было — страна и ее экономика восстанавливались после войны.

23 декабря 1947 года выходной 9 мая отменили. И лишь в юбилейном 1965 году День Победы снова становится нерабочим.

За первые 20 послевоенных лет провели лишь один парад в честь Победы — 24 июня 1945 года. На протяжении этих 20 лет среди праздничных событий были салют и мероприятия, которые проводили ветераны войны, отмечавшие День Победы в трудовых коллективах, встречавшиеся на площадях городов. В центральных газетах выходили праздничные передовицы, проводились торжественные вечера, во всех крупных городах СССР раздавались салюты из 30 артиллерийских залпов.

9 мая 1955 года. 10 лет Победы

«Великая Отечественная война была подлинно всенародной войной. Она особенно ярко показала, что решающей силой исторических событий, в том числе и военных, является народ», — писали «Известия» в номере от 8 мая 1955 года.

Первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года, был рабочим днем, в городах страны прошли торжественные собрания, концерты и массовые народные гулянья на площадях и в парках.

Автор цитаты «С каждым годом, отдаляющим нас от незабываемых событий Великой Отечественной войны, всё полнее и ярче проявляется всемирно-историческое значение одержанной нами победы, оказавшей неизгладимое влияние на судьбы многих государств и народов», — писали «Известия» в номере от 8 мая 1955 года.

8 мая в Большом театре по случаю десятилетия победы прошло торжественное заседание, на котором выступил с докладом маршал Иван Конев.

«В этот торжественный день мы чтим светлую память героев, отдавших свою жизнь за свободу и счастье народов», — сказал он.

По его словам, операции Советской армии «носили творческий характер, не были похожи одна на другую, вытекали из конкретно сложившейся обстановки на фронте и велись с большим размахом и решительностью».

В целом празднование десятилетия победы в Великой Отечественной войне носило «домашний» характер. В ряде районов Москвы к этому дню было приурочено открытие кинотеатров и памятников.

9 мая 1965 года. 20 лет Победы

В 1965 году на 9 мая на Красной площади в Москве прошел торжественный парад, приуроченный к 20-летию Победы. На торжество прибыли делегации Франции, Англии, США и многих других государств, дипломаты и военные атташе, писали «Известия».

В параде приняли участие маршалы СССР Иван Баграмян, Андрей Гречко, Георгий Жуков, Андрей Еременко, Константин Рокоссовский, Василий Соколовский, главный маршал авиации Константин Вершинин и другие видные военачальники того времени.

По Красной площади прошли бронированные автомобили с новым оружием, самоходные пушки разных калибров и назначений, танки, различные ракеты и противоракетные установки, «Катюши» и другая механизированная артиллерия.

На параде выступил генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев. В своей речи он подчеркнул, что решающую роль в разгроме злейшего врага человечества сыграл именно советский народ. Парад венчали гимн Советского Союза, артиллерийский салют, оркестр, по Красной площади торжественно проносили Знамя Победы.

Кроме того, 9 мая 1965 года Москве присвоили звание «Город-герой», а Черноморский, Северный, Тихоокеанский и Балтийский флоты наградили орденом Красного Знамени.

Победу над фашизмом в 1965 году уже отмечали не только в Москве, но и в других регионах России, а также в Европе.

9 мая 1975 года. 30 лет Победы

В 1975 году на 9 мая центр Москвы торжественно украсили флагами и гербами СССР и союзных республик. В страну, как и в 1965 году, прибыли делегации из разных стран, видные военачальники, космонавты и ветераны.

Электромонтажница Вера Веретина рассказала «Известиям», что к юбилею Победы выполнила свой личный пятилетний план за четыре года. За это она была удостоена чести быть сфотографированной у Знамени Победы.

Автор цитаты — Что такое война, я знаю из рассказов отца, — сказала она. — Чем мы можем ответить на подвиг наших отцов и старших братьев? Ударным трудом!

В 1975 году накануне 30-летия Победы в «Известия» пришло более 20 тыс. писем с рассказами бывших фронтовиков и работников тыла.

В этом же году жители страны впервые услышали песню Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Исполнял ее оперный певец Леонид Сметанников.

9 мая 1985 года. 40 лет Победы

В 1985 году на 9 мая в Москве прошел парад, в котором впервые принимала участие отдельная колонна ветеранов войны. На парад прибыли гости из Америки, Канады, Англии, Франции. В отличие от предыдущих на этом параде впервые стали выносить не только Знамена Победы, но и вражеские — их бросали на камни Красной площади, писали «Известия». Вечером более чем в 30 городах прозвучал праздничный 40-залповый салют.

«Для нас, советских людей, 9 мая — праздник особый», — процитировали тогда «Известия» министра обороны СССР Сергея Соколова.

Автор цитаты «Мы славим в этот день беспримерный подвиг нашего народа, наших доблестных Вооруженных сил, разгромивших гитлеровских захватчиков, отстоявших честь, свободу и независимость Родины. И мы горды тем, что первое в мире социалистическое государство сыграло решающую роль в победоносном завершении второй мировой войны, в спасении человечества от фашистского варварства».

К 40-летию Победы на экраны вышли фильмы «Битва за Москву» Юрия Озерова, «Иди и смотри» Элема Климова. Юбилейную медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» получили более 11 млн человек. Звание «Город-герой» получили Мурманск и Смоленск.

9 мая 1995 года. 50 лет Победы

В 1995 году на Красной площади прошел первый парад в честь Дня Победы в новейшей истории России. С тех пор проведение торжественного шествия стало традицией.

Торжество в тот день началось в 8:00 утра у Кремля. По главной площади столицы маршировали ветераны, которые принимали участие в боях на всех фронтах — порядка 5 тыс. человек. За парадом наблюдали советские лидеры — с мавзолея Владимира Ленина. В числе приглашенных гостей отметилось более 50 мировых лидеров. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 4 млн человек.

Вторая часть праздника прошла на Поклонной горе. Там состоялся военный парад частей Московского гарнизона и военных курсантов. Помимо демонстрации наземной боевой техники, в небе прошел строй из 79 самолетов и вертолетов.

В преддверии 9 мая по всей стране открылось множество памятников, посвященных победе над фашистами. Самый крупный мемориальный комплекс Победы открылся на Поклонной горе, писали «Известия».

Автор цитаты «Ансамбль получился впечатляющим, красивым, несомненно, уникальным. Для Москвы он очень органичен», — сообщалось в выпуске газеты от 6 мая 1995 года.

Также 9 мая 1995 года в честь 50-летнего юбилея Победы был открыт памятник Георгию Жукову у здания Исторического музея в Москве.

9 мая 2005 года. 60 лет Победы

С 2005 года в России появилась традиция носить георгиевскую ленточку в преддверии и после Дня Победы. Именно тогда ленту начали воспринимать как символ подвигов советской армии и ее союзников.

Двадцать лет назад на Красной площади прошел один из самых масштабных парадов, посвященных празднованию 9 мая, в истории России. Его транслировали в прямом эфире во многих странах мира.

Автор цитаты «Как минимум 56 глав государств (отдельным счетом идут бывшие лидеры и просто высокопоставленные гости), напряженные графики встреч между ними, жесточайшие меры безопасности — так Москва встречает 60-летие Победы. Россия, ее союзники, партнеры, гости отмечают один и тот же праздник — Победу, которая «одна на всех»», — сообщалось в выпуске «Известий» от 6 мая 2005 года.

Мировые лидеры следили за шествием и на Красной площади. Парад был разделен на две части — историческую и современную. Первыми шли барабанщики-суворовцы, за ними с оружием военных времен следовали роты курсантов, летчики, танкисты, моряки.

Также в автомобилях провезли ветеранов, участвовавших в боевых действиях. Это был последний парад, когда они были непосредственными участниками шествия. Маршировали и современные российские вооруженные силы. Кульминацией стал запуск боевых российских самолетов.

9 мая 2015 года. 70 лет Победы

К 70-летию Победы Кремль традиционно разослал официальные приглашения лидерам 68 государств, приехало около 30. Некоторые СМИ утверждали, что дело в политических разногласиях на фоне вопроса присоединения Крыма к России.

Тем не менее на трибунах оказались представители республик бывшего СССР, Азии, гендиректор ЮНЕСКО и другие. В Кремле подчеркивали: массовые отказы «не повлияют на дух праздника, его эмоциональную составляющую и масштаб».

Далеко не все желающие смогли попасть на Красную площадь 9 мая. Как выяснили «Известия», ажиотажный спрос затронул и рестораны, расположенные в высотных зданиях, — люди были готовы заплатить десятки тысяч рублей, чтобы увидеть пролет авиации утром и салют вечером.

Автор цитаты «Практически все места в столичных ресторанах с панорамным видом зарезервированы еще задолго до праздника. Чтобы посмотреть воздушную часть парада и праздничный салют, придется выложить от пяти до 30 тыс. рублей», — сообщалось в выпуске газеты за 8 мая.

Празднование традиционно началось с военного парада на Красной площади. На него было приглашено 160 ветеранов. Также были приглашены фронтовики из США, Франции, Канады, Германии, Украины.

Впервые за время проведения подобных мероприятий президент России Владимир Путин объявил минуту молчания.

Зрители увидели около 200 единиц боевой техники — как исторические, так и новые образцы. Всего участниками парада стало более 78,5 тыс. человек, в том числе курсанты военных училищ.