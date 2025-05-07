Ход созидания: научные прорывы времен войны показал Политехнический музей

В Москве открылась уличная планшетная выставка «Наука Великой Победы» — она доступна для ознакомления всем желающим. Экспозиция посвящена роли советской науки в истории Великой Отечественной войны. Информация размещена на плакатах. Они рассказывают о научных разработках и открытиях, которые во многом предопределили успех советского народа в борьбе против захватчиков.

О чем рассказывает новая выставка

Наука Великой Победы — такой теме посвящена новая уличная планшетная выставка, которую во вторник, 6 мая, открыли в Москве на Рождественском бульваре. Экспозицию подготовили сотрудники Политехнического музея при поддержке национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ и Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации.

— Выставка рассказывает о вкладе ученых в нашу Великую Победу. Для ее подготовки использованы материалы Политехнического музея, Курчатовского института, Национального центра исторической памяти. В экспозиции представлена лишь небольшая часть из того материала, который был изучен и который бы хотелось показать, — сообщила в своем выступлении на церемонии открытия заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» по научной работе Екатерина Яцишина.

Она отметила, что годы Великой Отечественной войны стали временем поиска и быстрого внедрения самых смелых научно-технических решений: тысячи открытий и изобретений, сделанных советскими учеными, внесли огромный вклад в победу над захватчиками.

— День Победы никогда бы не настал без личного вклада каждого гражданина нашей страны. Конечно, мы отдаем дань уважения воинам, с оружием в руках отбившим натиск врага на нашу Родину и героически павшим в борьбе за общее дело. Но не менее важна роль тыла, обеспечившего своим трудом армию и жизнь всей остальной страны, — отметил, в свою очередь, директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов.

В тылу был важен труд каждого, добавил он. В годы Великой Отечественной войны советская наука продолжала работать и преуспевать. В первую очередь упор был сделан на военные разработки. С их помощью техническое оснащение Советской армии только развивалось и модернизировалось на боевом опыте.

Достижения ученых в годы войны

В рамках церемонии открытия для всех желающих специалисты Политехнического музея провели открытую лекцию. По мнению организаторов, Великая Отечественная война стала вызовом, приняв который и мобилизовав все усилия, советская наука смогла максимально быстро внедрить в массовое производство прорывные научно-технические решения, которые во многом предопределили Победу.

В соответствии с этой концепцией оформлены и плакаты выставки. Каждый из них рассказывает, как научные достижения помогли решить значимые военные задачи. Так, на коллаже, посвященном истории создания систем реактивного залпового огня «катюша», специалисты Политехнического музея разместили информацию об ученых, которые внесли свой вклад в разработку этого вида вооружения.

Например, об инженерах Василии Аборенкове, авторе идеи боевой машины с реактивными снарядами на пусковой установке, и Василии Лужине, ученом, разработавшем конструкцию боеприпаса для этой системы с максимальной дальностью полета.

Также на плакате, который повествует о создании Дороги жизни для спасения блокадников в Ленинграде, организаторы выставки разместили информацию о физике Павле Кобеко. Этот ученый в осажденном городе руководил всеми оборонными работами Ленинградского физико-технического института и в том числе занимался исследованиями ледового покрытия Ладожского озера.

В частности, он предложил идею самописца-«прогибографа» — прибора для регистрации колебаний льда. С его помощью специалисты определяли, с какой скоростью должны двигаться автомобили и при каких условиях танки могут форсировать Неву.

Вместе с тем, по мнению организаторов выставки, нельзя не напомнить, что именно в годы войны советские ученые смогли возобновить урановые исследования и атомный проект, который стал одним из самых масштабных и стратегически важных научных и технологических достижений в истории страны.

Этой теме в экспозиции посвящены сразу два планшета. Один из них рассказывает о работах по разведке и добыче урана, к которой в соответствии с решением, принятым на высшем государственном уровне, вновь приступили в сентябре 1942 года. Благодаря этим мероприятиям уже к концу десятилетия наша страна вышла на объемы добычи более 2 тыс. т в год.

Второй плакат повествует о создании в 1943 году лаборатории № 2 АН СССР, которую возглавил Игорь Курчатов. Основной задачей научного комплекса стало проведение ядерных исследований. Именно здесь в 1944 году заработал циклотрон, что позволило, облучая нейтронами уран, накопить начальное количество оружейного плутония.

Также на счету лаборатории в годы войны разработка технологий создания брони для танков, противоминной защиты кораблей и боевой техники и систем радиолокационной разведки для защиты городов. Кроме того, благодаря самоотверженному труду ученых 25 декабря 1946 года здесь был построен первый в Евразии уран-графитовый реактор. В дальнейшем на базе лаборатории был создан один из крупнейших в стране научно-исследовательских центров — Курчатовский институт.