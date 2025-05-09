Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Днем Победы.

В видеопоздравлении, которое градоначальник разместил в своем Telegram, он отметил, что в мае 1945 года завершилась самая страшная война в истории человечества.

«Наша страна победила — и тем самым отстояла право на жизнь и свободу миллионов людей, принесла мир народам планеты», — отметил Собянин, добавив, что с тех пор прошло уже 80 лет, но «благодарная память вновь возвращает нас к подвигу фронтовиков и тружеников тыла».

Градоначальник подчеркнул, что сегодня, когда Россия вновь сражается за свободу и справедливость, наследие фронтового поколения является главным оружием будущей победы.

Ко Дню Победы в Москве подготовили масштабную программу мероприятий. Различные события проходят на улицах и бульварах, в музеях и библиотеках, а также в кинопарке «Москино» и на ВДНХ. С 8 по 11 мая запланированы фестивали, выставки, выступления артистов, мастер-классы, экскурсии и лекции. К юбилейной дате приурочен, в частности, фестиваль «Московская весна Победы». В его рамках проходят читки фронтовых стихов и писем, театральные постановки, танцевальные марафоны и спортивные мероприятия.