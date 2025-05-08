Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 8 мая завершили переговоры в Кремле, они продлились более семи часов.

Уточняется, что Путин после завершения переговоров проводил своего коллегу из Китая до автомобиля и помахал ему на прощание.

В этот день сообщалось, что президент России и председатель КНР проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития в Кремле. Лидеры обеих стран решили продолжить свое общение в неформальной обстановке.

Переговоры с участием делегаций двух стран в расширенном составе продлились около 3,5 часа. После этого представители Москвы и Пекина подписали ряд документов о сотрудничестве.

Позднее Путин заявил, что отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Глава государства добавил, что сейчас взаимодействие двух стран достигло наивысшего уровня за всю историю.