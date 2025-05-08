Путин и Си Цзиньпин начали встречу тет-а-тет

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 8 мая проводят встречу тет-а-тет в формате чаепития в Кремле.

Накануне российско-китайских переговоров сообщалось, что именно в таком формате лидеры двух стран обсудят «самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия».

Переговоры с участием делегаций двух стран в расширенном составе продлились около 3,5 часа. После этого представители Москвы и Пекина подписали ряд документов о сотрудничестве.

Позднее Путин заявил, что отношения России и Китая самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Глава государства добавил, что сейчас взаимодействие двух стран достигло наивысшего уровня за всю историю.