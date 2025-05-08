Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после проведенных переговоров 8 мая приняли совместное заявление по теме глобальной стратегической стабильности.

Темой совместного документа стало дальнейшее углубление отношений «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху».

Документ подписан в ознаменование 80-летней годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ), победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций (ООН).

Переговоры с участием делегаций двух стран в расширенном составе продлились около 3,5 часа. После этого представители Москвы и Пекина начали подписывать ряд документов о сотрудничестве. После ожидается неформальная часть: официальный завтрак и беседа лидеров за чаем, где они они в закрытом формате обсудят различные темы.

Российский лидер в ходе переговоров заявил, что развитие отношений РФ и Китая не направлено против кого бы то ни было. Как отметил глава государства, намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу, а также работать над расширением сотрудничества является выбором Москвы и Пекина, основанным на стратегическом взаимодействии.

Си Цзиньпин, в свою очередь, выразил готовность Китая защищать правду об истории Второй мировой войны вместе с РФ.