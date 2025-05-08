Путин указал на прогресс в двусторонних отношениях РФ и КНР по всем направлениям

Президент России Владимир Путин 8 мая сообщил, что вместе с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином разделяет оценки достигнутого прогресса в двусторонних отношениях по всем направлениям. Он отметил, что правительства РФ и Китая проводят эффективную работу.

«Правительства наших стран эффективно работают, предпринимаются меры системного характера, которые позволят повысить уровень финансовой и технической независимости нашего взаимодействия. Как упоминал, в прошлом году взаимный товарооборот поставил новый рекорд — это $244,9 млрд», — сказал российский лидер.

Рекордные показатели товарооборота России и Китая далеко не являются пределом, считает Путин, и работа по сохранению положительной торговой динамики продолжается. В портфель инвестиционной межправкомиссии входит уже 86 проектов на сумму более $200 млрд, добавил президент РФ.

«Локомотив наших связей — энергетика. В прошлом году Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но и вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа Кроме того, мы вторые по отгрузкам в Китай угля и третьи по экспорту сжиженного природного газа», — уточнил он.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Китай обязаны неуклонно укреплять стратегическое взаимодействие и продвигать равноправную многополярность.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого бы то ни было. Как отметил глава государства, намерение выстраивать добрососедство, укреплять дружбу, а также работать над расширением сотрудничества является выбором Москвы и Пекина, основанным на стратегическом взаимодействии.

Си Цзиньпин на переговорах с Путиным выразил готовность Китая защищать правду об истории Второй мировой войны вместе с РФ.