Президент США Дональд Трамп 7 мая назвал глупостью решение об исключении России из объединения «большая восьмерка» (G8), принятое Западом в 2014 году, однако время для восстановления этого формата уже прошло.

«Раньше Россия была членом так называемой «большой восьмерки». Я не думаю, что в тот момент я действительно занимался политикой, но я знаю, что президенту [США Бараку] Обаме это не понравилось, и они проголосовали за выход России. <…> Это, на мой взгляд, было очень глупым решением», — заявил Трамп, выступая на заседании Международной федерации футбола (ФИФА).

По мнению главы Белого дома, если бы Россия осталась в составе G8, всему миру удалось бы избежать имеющихся некоторых проблем.

Говоря о возобновлении прежнего состава G8, Трамп отметил, что сейчас время приглашать Россию присоединиться к действующему коллективу G7 уже прошло. Это случилось, как отметил американский лидер, из-за упущения некоторых людей, которые, по его мнению, вовсе не должны были принимать участия в принятии решений.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин 18 марта отметил, что Россия не намерена возвращаться в состав «большой восьмерки». Он подчеркнул, что, несмотря на множество введенных санкций, Россия не находится в изоляции от остального мира. Трамп 13 февраля заявлял о своем желании восстановить G8 для того, чтобы российская сторона могла вместе с иными представителями объединения сидеть за столом переговоров.

Президент России Владимир Путин 18 марта отметил, что обозначение «большая семерка» совершенно не соответствует реальным скромным размерам стран G7. Он добавил, что Европейский союз, основу экономики которого составляют три страны — участницы G7, ничем не отметился в плане роста ВВП: он увеличился лишь на 0,9%.