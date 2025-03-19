Келин заявил об отсутствии у России стремления вновь стать частью G8

Россия не намерена возвращаться в состав «большой восьмерки» (G8). Об этом 18 марта заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и во всех других», — сказал он в беседе с Channel 4.

Келин подчеркнул, что, несмотря на множество введенных санкций, Россия не находится в изоляции от остального мира.

13 февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы восстановления G8 с участием России. Он добавил, что российские представители должны сидеть «за столом переговоров» вместе с остальными членами организации.