Путин выразил недоумение из-за названия объединения G7
Обозначение «большая семерка» совершенно не соответствует реальным скромным размерам стран G7. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Почему она «большая», непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно», — заметил глава государства.
Президент добавил, что Европейский союз (ЕС), основу экономики которого составляют три страны — участницы G7, ничем не отметился в плане роста ВВП — он увеличился лишь на 0,9%. В то же время государства БРИКС, среди которых нет членов «большой семерки», выступают лидерами глобального развития и показывают высокую экономическую динамику.
14 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат G7 потерял всякую релевантность в мире. По его словам, центры роста глобальной экономики уже переместились в другие страны, и сейчас ведущие государства мира участвуют в мероприятиях G20, а не G7.