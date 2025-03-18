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Путин выразил недоумение из-за названия объединения G7

Путин задался вопросом, почему G7 называют «большой семеркой»
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Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Обозначение «большая семерка» совершенно не соответствует реальным скромным размерам стран G7. Об этом 18 марта заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Почему она «большая», непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно», — заметил глава государства.

Президент добавил, что Европейский союз (ЕС), основу экономики которого составляют три страны — участницы G7, ничем не отметился в плане роста ВВП — он увеличился лишь на 0,9%. В то же время государства БРИКС, среди которых нет членов «большой семерки», выступают лидерами глобального развития и показывают высокую экономическую динамику.

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14 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат G7 потерял всякую релевантность в мире. По его словам, центры роста глобальной экономики уже переместились в другие страны, и сейчас ведущие государства мира участвуют в мероприятиях G20, а не G7.

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