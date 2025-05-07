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Скидки маркетплейсов просят ограничить до 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в правительство с просьбой ограничить возможности маркетплейсов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%.

Местное назначение: маркетплейсы указали на неадекватные штрафы в новом законопроекте
О каких суммах идет речь и может ли это сказаться на ассортименте и ценах

Крупные розничные сети оценивают эту практику как «ценовой демпинг», который «приводит к неблагоприятным последствиям для продавцов, производителей, покупателей» и российской экономики в целом.

Если ситуация не изменится, то это приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов, полагают в АКОРТ. Поэтому торговые сети просят закрепить в будущем законе «О платформенной экономике» положение, согласно которому маркетплейсам запретят инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота.

«А это значит, что онлайн-площадки смогут выставлять максимальную скидку в 10%, более глубокий дисконт будет запрещен», — подчеркнул глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

У офлайн-торговли нет возможности делать большой дисконт: традиционная розница и онлайн-площадки по-разному оформляют договорные отношения с партнерами. Стационарные сети выкупают продукты у поставщиков в собственность и реализуют их от своего имени, описывает АКОРТ в письме. При таком подходе они не имеют возможности активно инвестировать в скидки, то есть значительно снижать стоимость товаров за свой счет.

А вот онлайн-площадки работают с продавцами по договорам комиссии — ее платят за использование ресурсов онлайн-витрины. У маркетплейсов есть возможность участвовать в ценообразовании своих партнеров, указал АКОРТ в документе. Так, площадки вкладывают в снижение стоимости не своих товаров часть собственных средств. Суммарно вложения в сокращение цены могут быть сопоставимы с годовой выручкой онлайн-площадки, подсчитали федеральные ритейлеры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Акционное раздражение: ритейл просит ограничить скидки маркетплейсов до 10%

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