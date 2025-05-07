Акционное раздражение: ритейл просит ограничить скидки маркетплейсов до 10%

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Матвиенко заявила о попытках спецслужб Запада сорвать визит иностранных деятелей в Москву
Мир
В постпредстве РФ при ЕС прокомментировали планы ЕК отказаться от энергоресурсов РФ
Общество
Минобороны РФ раскрыло архивные документы с подвигами отца президента Казахстана
Мир
Захарова указала на предвзятость ЮНЕСКО к российским СМИ
Мир
Матвиенко прокомментировала угрозы Зеленского в отношении зарубежных лидеров
Мир
Не менее 20 человек погибли при израильском обстреле школы в секторе Газа
Мир
Минобороны Индии сообщило о начале проведения операции «Синдур» против Пакистана
Общество
Москва помогла реконструировать более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
Мир
Трамп заявил о готовности Индии отменить пошлины на товары из США
Новости компаний
Глава Группы «Россети» посетил ключевые питающие центры южных регионов России
Происшествия
Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы
Спорт
«Трактор» обыграл «Динамо» и вышел в финал Кубка Гагарина
Мир
В Бельгии сообщили об отсрочке поставок Украине истребителей F-16
Политика
В Совфеде отреагировали на ночную попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Армия
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие приземлились в Подмосковье
Мир
Министр финансов США исключил возможность дефолта в стране
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье

Акционное раздражение: ритейл просит ограничить скидки маркетплейсов до 10%

Почему розничным сетям не нравится дисконт в 30–50% на онлайн-площадках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Федеральные торговые сети просят правительство ограничить возможности маркетплейсов устанавливать крупные скидки на товары, узнали «Известия». Сейчас, чтобы привлечь покупателей, онлайн-площадки за свой счет предлагают им дисконт в 30–50% от цены, которую устанавливает сам продавец. Это не нравится офлайн-торговле: сети уверены, что их онлайн-конкуренты демпингуют, переманивают покупателей и тем самым вытесняют их с рынка. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила правительству закрепить в законопроекте «О платформенной экономике» следующую норму: маркетплейсы не смогут инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота. В этом случае и средние скидки в онлайне уменьшатся до тех же 10%, полагают эксперты.

За счет чего маркетплейсы дают большие скидки

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в правительство с просьбой ограничить возможности маркетплейсов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%. Крупные розничные сети оценивают эту практику как «ценовой демпинг», который «приводит к неблагоприятным последствиям для продавцов, производителей, покупателей» и российской экономики в целом.

АКОРТ в своем обращении (есть у «Известий») объясняет: из-за разного правового регулирования офлайн- и онлайн-торговли и разного оформления договорных отношений с партнерами у традиционной розницы нет возможности делать такой дисконт, который позволяют себе маркеплейсы.

Розничные сети выкупают товары у поставщиков в собственность и реализуют их от своего имени. При таком подходе они не имеют возможности активно инвестировать в скидки, то есть значительно снижать стоимость продукции за свой счет — например, продавать товары по цене ниже себестоимости, — так как это «влечет соответствующие последствия с точки зрения антимонопольного и (или) налогового законодательства».

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

А вот онлайн-площадки работают с продавцами по договорам комиссии — ее платит продавец за использование ресурсов онлайн-витрины. В результате маркетплейсы имеют возможность участвовать в ценообразовании своих партнеров: онлайн-площадки вкладывают в снижение стоимости не своих товаров часть собственных средств. Суммарно вложения в снижение цен сопоставимы с годовой выручкой онлайн-площадок, указали в АКОРТ.

Как на практике происходит снижение цены за счет средств маркетплейсов, «Известиям» пояснил глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Например, продавец выставляет свой товар на онлайн-площадку по цене 1000 рублей. Маркетплейс по своей инициативе ставит на него скидку 50%, то есть продает по 500 рублей. Покупатель приобретает товар по сниженной цене, при этом продавец получает от маркетплейса не сниженную, а полную стоимость товара, установленную им в личном кабинете (в нашем случае — 1000 рублей). Разницу между ценой, установленной продавцом, и ценой, уплаченной покупателем, маркетплейс компенсирует за свой счет в виде денежных средств или баллов. Их продавец может потратить на услуги маркетплейса, сокращение комиссии и так далее, отметил эксперт.

— Основная цель такого подхода — установление монопольно низкой цены и устранение конкурентов с рынка. Такой стиль в международной практике признан хищническим ценообразованием, — добавил он.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если ситуация не изменится, то в среднесрочной перспективе это приведет к «закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов, угасанию рынков аренды, продажи помещений», согласны в АКОРТ.

— Скидки маркетплейсов снижают объем реализации товаров в остальных каналах продаж, которые становятся непривлекательными не только для покупателей, но и для поставщиков. Уже сейчас мы наблюдаем достаточно масштабные сокращения секторов офлайн-бизнеса: продажи детских товаров, книг, канцелярии, товаров для творчества. Участники рынка вынуждены сворачивать бизнес, сокращать сотрудников, отказываться от аренды и покупки помещений, — сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Местное назначение: маркетплейсы указали на неадекватные штрафы в новом законопроекте
О каких суммах идет речь и может ли это сказаться на ассортименте и ценах

Поэтому торговые сети просят закрепить в разрабатываемом сейчас законе «О платформенной экономике» положение, согласно которому маркетплейсам запретят инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота (сейчас, по подсчетам АКОРТ, у некоторых маркетплейсов этот показатель доходит до 100% выручки).

— А это значит, что онлайн-площадки смогут выставлять максимальную скидку в 10%, более глубокий дисконт будет запрещен, — подчеркнул Артур Гафаров.

скидка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С ним согласен глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов: если маркетплейсы не смогут инвестировать в снижение цен более 10% от своего оборота, то и скидки составят не более 10%. Он считает, что опасения офлайн-розницы вполне обоснованны, учитывая возрастающую роль и долю маркетплейсов как в интернет-сегменте, так и в розничной торговле в целом.

Готовы ли власти ввести ограничения на скидки

В мире уже есть практика подобных ограничений, следует из письма АКОРТ. На такие меры пошли власти Китая, Турции и Франции. Так, в КНР действует антимонопольное законодательство, которое ограничивает платформы с доминирующим положением, им нельзя продавать товары ниже себестоимости без обоснованных причин. Торговый кодекс Франции запрещает продажи в убыток, исключения сделали лишь для скоропортящихся и сезонных товаров.

Поворот на право: блокировку подделок на маркетплейсах предложили проводить за три дня
Во сколько это обойдется правообладателям и позволит ли оградить покупателей от контрафакта

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Известиям» сказали, что вопросу скидок и проведения акций с понижением цены посвящена отдельная статья проекта закона «О платформенной экономике».

— На данный момент платформы, запуская единые скидочные акции, могут влиять на ценовую политику продавцов. Таким образом, существует возможность создания неравных условий для продавцов и демпинга цен. Последние, в свою очередь, также могут находить лазейки, например, завышая цены накануне распродаж, что уже затрагивает интересы покупателей, — отметили там. — При разработке законопроекта мы руководствуемся необходимостью строгой защиты потребительских прав наших граждан, но с соблюдением баланса интересов всех участников платформенной экономики.

телефон в руках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Но прямой учет предложенной АКОРТ инициативы в законопроекте может привести к утрате одного из главных преимуществ маркетплейсов — «бесконечной полки», где всегда есть предложения с лучшей ценой, заметили «Известиям» в Минэкономразвития.

— Законопроект не должен привести к повышению цен или ухудшению клиентского сервиса, ограничению возможностей потребителей. Решения, закрепленные в документе, направлены на достижение баланса интересов всех сторон: покупателей, партнеров и платформ, — подчеркнули там. — Сейчас на экономически значимые платформы уже распространяются требования антимонопольного законодательства, в том числе запрет на установление монопольно низких цен на товары. Контроль за соблюдением требований осуществляет ФАС.

ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как рассказали «Известиям» в антимонопольной службе, практика ведущих маркетплейсов, которые дают скидки на товары за счет собственных средств, уже изучается на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Ранее антимонопольщикам поступили обращения от АКОРТ, производителей и продавцов электроники и бытовой техники РАТЭК.

Продвижение из правил: маркетплейсы обяжут маркировать платные объявления
От каких проблем это избавит покупателей и согласен ли бизнес с такой инициативой

Позиция Минпромторга и маркетплейсов

Маркетплейсы используют собственные скидки на товары поставщиков, компенсируя разницу в цене за свой счет, и мотивы могут быть разными: например, увеличение оборачиваемости товаров на площадке, сказали «Известиям» в Минпромторге.

— Минэкономразвития представило в правительство законопроект «О платформенной экономике». В том числе документ предлагает урегулировать вопрос о том, как маркетплейсы могут вовлекать поставщиков товаров к акционным кампаниям. В данном случае агрегаторам необходимо будет заранее получить от поставщиков согласие на снижение цены. При этом контрагент должен иметь возможность установить полный запрет на продажу своих товаров со снижением цены, — добавили там.

склад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вмешательство в формирование скидок, их ограничение через регулирование, создаст негативный прецедент для отрасли торговли в целом, уверен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— Скидки для всех и всегда были гибким механизмом работы со своей клиентской базой и с товарными остатками. Мы считаем важным, чтобы продавцы были проинформированы о применении скидок и имели возможность выражать свое согласие или запрет на их применение, — заметил он.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ценообразование на Wildberries определяет исключительно продавец маркетплейса, сказали «Известиям» в компании. Тогда как скидки от маркетплейса финансируются за счет средств платформы и позволяют делать товары привлекательнее и доступнее, это повышает спрос и помогает продавцам увеличивать продажи, сохраняя прибыль.

В пресс-службе Ozon «Известиям» напомнили, что в офлайн-ритейле тоже есть промоакции, желтые ценники в магазинах и так далее. «Мы делаем то же самое, только в онлайне», — констатировали представители маркетплейса. Если ограничить скидки, то россиянам придется платить за товары больше, а рост малого и среднего предпринимательства, в том числе тысяч отечественных производителей, замедлится, уверены в компании.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир