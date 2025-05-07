Акционное раздражение: ритейл просит ограничить скидки маркетплейсов до 10%

Федеральные торговые сети просят правительство ограничить возможности маркетплейсов устанавливать крупные скидки на товары , узнали «Известия». Сейчас, чтобы привлечь покупателей, онлайн-площадки за свой счет предлагают им дисконт в 30–50% от цены, которую устанавливает сам продавец. Это не нравится офлайн-торговле: сети уверены, что их онлайн-конкуренты демпингуют, переманивают покупателей и тем самым вытесняют их с рынка. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила правительству закрепить в законопроекте «О платформенной экономике» следующую норму: маркетплейсы не смогут инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота. В этом случае и средние скидки в онлайне уменьшатся до тех же 10%, полагают эксперты.

За счет чего маркетплейсы дают большие скидки

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась в правительство с просьбой ограничить возможности маркетплейсов за свой счет устанавливать скидки на товары в 30–50%. Крупные розничные сети оценивают эту практику как «ценовой демпинг», который «приводит к неблагоприятным последствиям для продавцов, производителей, покупателей» и российской экономики в целом.

АКОРТ в своем обращении (есть у «Известий») объясняет: из-за разного правового регулирования офлайн- и онлайн-торговли и разного оформления договорных отношений с партнерами у традиционной розницы нет возможности делать такой дисконт, который позволяют себе маркеплейсы.

Розничные сети выкупают товары у поставщиков в собственность и реализуют их от своего имени. При таком подходе они не имеют возможности активно инвестировать в скидки , то есть значительно снижать стоимость продукции за свой счет — например, продавать товары по цене ниже себестоимости, — так как это «влечет соответствующие последствия с точки зрения антимонопольного и (или) налогового законодательства».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

А вот онлайн-площадки работают с продавцами по договорам комиссии — ее платит продавец за использование ресурсов онлайн-витрины. В результате маркетплейсы имеют возможность участвовать в ценообразовании своих партнеров : онлайн-площадки вкладывают в снижение стоимости не своих товаров часть собственных средств. Суммарно вложения в снижение цен сопоставимы с годовой выручкой онлайн-площадок, указали в АКОРТ.

Как на практике происходит снижение цены за счет средств маркетплейсов, «Известиям» пояснил глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Например, продавец выставляет свой товар на онлайн-площадку по цене 1000 рублей. Маркетплейс по своей инициативе ставит на него скидку 50%, то есть продает по 500 рублей. Покупатель приобретает товар по сниженной цене, при этом продавец получает от маркетплейса не сниженную, а полную стоимость товара, установленную им в личном кабинете (в нашем случае — 1000 рублей). Разницу между ценой, установленной продавцом, и ценой, уплаченной покупателем, маркетплейс компенсирует за свой счет в виде денежных средств или баллов. Их продавец может потратить на услуги маркетплейса, сокращение комиссии и так далее, отметил эксперт.

— Основная цель такого подхода — установление монопольно низкой цены и устранение конкурентов с рынка. Такой стиль в международной практике признан хищническим ценообразованием, — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если ситуация не изменится, то в среднесрочной перспективе это приведет к «закрытию мелкого и среднего офлайн-ритейла, торговых центров, гипермаркетов, угасанию рынков аренды, продажи помещений», согласны в АКОРТ.

— Скидки маркетплейсов снижают объем реализации товаров в остальных каналах продаж, которые становятся непривлекательными не только для покупателей, но и для поставщиков. Уже сейчас мы наблюдаем достаточно масштабные сокращения секторов офлайн-бизнеса: продажи детских товаров, книг, канцелярии, товаров для творчества. Участники рынка вынуждены сворачивать бизнес, сокращать сотрудников, отказываться от аренды и покупки помещений, — сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Поэтому торговые сети просят закрепить в разрабатываемом сейчас законе «О платформенной экономике» положение, согласно которому маркетплейсам запретят инвестировать в цену товаров более 10% от своего годового оборота (сейчас, по подсчетам АКОРТ, у некоторых маркетплейсов этот показатель доходит до 100% выручки).

— А это значит, что онлайн-площадки смогут выставлять максимальную скидку в 10%, более глубокий дисконт будет запрещен, — подчеркнул Артур Гафаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С ним согласен глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ) Олег Павлов: если маркетплейсы не смогут инвестировать в снижение цен более 10% от своего оборота, то и скидки составят не более 10%. Он считает, что опасения офлайн-розницы вполне обоснованны, учитывая возрастающую роль и долю маркетплейсов как в интернет-сегменте, так и в розничной торговле в целом.

Готовы ли власти ввести ограничения на скидки

В мире уже есть практика подобных ограничений, следует из письма АКОРТ. На такие меры пошли власти Китая, Турции и Франции. Так, в КНР действует антимонопольное законодательство, которое ограничивает платформы с доминирующим положением, им нельзя продавать товары ниже себестоимости без обоснованных причин. Торговый кодекс Франции запрещает продажи в убыток, исключения сделали лишь для скоропортящихся и сезонных товаров.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Известиям» сказали, что вопросу скидок и проведения акций с понижением цены посвящена отдельная статья проекта закона «О платформенной экономике».

— На данный момент платформы, запуская единые скидочные акции, могут влиять на ценовую политику продавцов. Таким образом, существует возможность создания неравных условий для продавцов и демпинга цен. Последние, в свою очередь, также могут находить лазейки, например, завышая цены накануне распродаж, что уже затрагивает интересы покупателей, — отметили там. — При разработке законопроекта мы руководствуемся необходимостью строгой защиты потребительских прав наших граждан, но с соблюдением баланса интересов всех участников платформенной экономики.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Но прямой учет предложенной АКОРТ инициативы в законопроекте может привести к утрате одного из главных преимуществ маркетплейсов — «бесконечной полки», где всегда есть предложения с лучшей ценой, заметили «Известиям» в Минэкономразвития.

— Законопроект не должен привести к повышению цен или ухудшению клиентского сервиса, ограничению возможностей потребителей. Решения, закрепленные в документе, направлены на достижение баланса интересов всех сторон: покупателей, партнеров и платформ, — подчеркнули там. — Сейчас на экономически значимые платформы уже распространяются требования антимонопольного законодательства, в том числе запрет на установление монопольно низких цен на товары. Контроль за соблюдением требований осуществляет ФАС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как рассказали «Известиям» в антимонопольной службе, практика ведущих маркетплейсов, которые дают скидки на товары за счет собственных средств, уже изучается на предмет ее соответствия требованиям антимонопольного законодательства. Ранее антимонопольщикам поступили обращения от АКОРТ, производителей и продавцов электроники и бытовой техники РАТЭК.

Позиция Минпромторга и маркетплейсов

Маркетплейсы используют собственные скидки на товары поставщиков, компенсируя разницу в цене за свой счет, и мотивы могут быть разными: например, увеличение оборачиваемости товаров на площадке, сказали «Известиям» в Минпромторге.

— Минэкономразвития представило в правительство законопроект «О платформенной экономике». В том числе документ предлагает урегулировать вопрос о том, как маркетплейсы могут вовлекать поставщиков товаров к акционным кампаниям. В данном случае агрегаторам необходимо будет заранее получить от поставщиков согласие на снижение цены. При этом контрагент должен иметь возможность установить полный запрет на продажу своих товаров со снижением цены, — добавили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вмешательство в формирование скидок, их ограничение через регулирование, создаст негативный прецедент для отрасли торговли в целом, уверен президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

— Скидки для всех и всегда были гибким механизмом работы со своей клиентской базой и с товарными остатками. Мы считаем важным, чтобы продавцы были проинформированы о применении скидок и имели возможность выражать свое согласие или запрет на их применение, — заметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ценообразование на Wildberries определяет исключительно продавец маркетплейса, сказали «Известиям» в компании. Тогда как скидки от маркетплейса финансируются за счет средств платформы и позволяют делать товары привлекательнее и доступнее, это повышает спрос и помогает продавцам увеличивать продажи, сохраняя прибыль.