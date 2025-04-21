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Местное назначение: маркетплейсы указали на неадекватные штрафы в новом законопроекте

О каких суммах идет речь и может ли это сказаться на ассортименте и ценах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Маркетплейсы пожаловались на неадекватные штрафы, которые грозят им в случае принятия нового закона «О платформенной экономике» и сопутствующих поправок в КоАП. Речь, как утверждают в отрасли, идет о суммах до 278 млрд рублей в год. Поэтому бизнес просит Минэкономразвития, курирующее разработку законопроекта, смягчить эти нормы, узнали «Известия». Принятие таких поправок может привести к сокращению ассортимента и росту цен, полагают эксперты.

Как и за что хотят штрафовать маркетплейсы

Штрафы для крупнейших российских маркетплейсов за неисполнение законодательства могут составить десятки и даже сотни миллиардов рублей. Об этом участники рынка электронной коммерции предупредили Минэкономразвития — такой прогноз один из них приводит в материалах с предлагаемыми поправками к законопроекту «О платформенной экономике» и сопутствующим им изменениям в Кодекс об административных правонарушениях. Этот список поправок и предложений есть у «Известий».

Планируемые нововведения «крайне неконкретны» и позволяют штрафовать маркетплейсы на 500 тыс. – 1 млн рублей за любое нарушение нового закона: никакой разницы в штрафах в зависимости от масштабов нарушения и нанесенного им вреда нет, отмечают авторы.

«На маркетплейсах в сутки делаются миллионы заказов, миллионы новых карточек товаров создаются на витринах. По законопроекту онлайн-платформы будут неизбежно нести крайне значительные расходы: по разным оценкам, от 41 до 278 млрд рублей ежегодно по двум крупнейшим маркетплейсам», — говорится в документе.

маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Этими двумя крупнейшими российскими маркетплейсами участники рынка называют Ozon и Wildberries. Однако в пресс-службе Ozon заявили, что в подготовке предложений не участвовали, и не стали комментировать ситуацию. Так же поступили и представители других опрошенных «Известиями» операторов e-commerce.

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В пресс-службе Wildberries&Russ «Известиям» сказали, что в нынешней редакции законопроекта объективная сторона административных правонарушений не определена в достаточной степени. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение любого положения закона «О платформенной экономике». Это означает, что ответственность не дифференцируется в зависимости от тяжести нарушения и его последствий, отметили в компании.

маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Единственным специальным составом, который выделен в законопроекте, является нарушение требований к размещению предложений о реализации товаров (то есть карточек товаров). За такое нарушение платформа может быть оштрафована впервые на 1 млн рублей, за повторное — до 2 млн рублей, — добавил представитель маркетплейса.

Учитывая количество карточек товаров и статистику по ранее выявленным случаям опубликования на платформах карточек с недопустимым содержанием, потенциальный размер штрафов для крупных платформ может составить десятки и сотни миллиардов рублей, опасаются в компании.

Там добавили, что положения законопроекта об административной ответственности целесообразно скорректировать, установить конкретные виды нарушений и снизить размер административных штрафов.

маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Представьте себе ситуацию: маркетплейс изменил условия сотрудничества с партнерами, а до одного или нескольких продавцов эта информация просто не дошла — например, был забит электронный почтовый ящик. Получается, что по каждому такому случаю маркетплейс будет выплачивать по полмиллиона рублей, причем у него нет даже возможности проверить, получила ли организация или индивидуальный предприниматель извещение вовремя, — сказал источник «Известий» на рынке e-commerce.

Другой пример — неправильно оформленная карточка товара: в ней нет информации о его обязательной сертификации, продолжил собеседник. За это отвечает продавец, но в итоге будет оштрафован маркетплейс, у которого зачастую нет возможности проверить правильность оформления «паспорта» того или иного товара, указывает он.

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Торговые площадки просят либо не вводить (хотя бы временно) новые штрафы в КоАП, либо сократить их в разы. Предлагается, к примеру, снизить их для юридических лиц до 50–100 тыс. рублей (вместо 500 тыс. рублей – 1 млн рублей).

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

К каким последствиям могут привести штрафы для онлайн-площадок

Если закон «О платформенной экономике» и поправки к нему в КоАП будут приняты в нынешнем виде, маркетплейсам придется отказываться от сотрудничества с небольшими продавцами и всеми теми, кто хотя бы потенциально может не выполнить новые требования, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Это означает, что ассортимент торговых площадок может уменьшиться, считает он. К тому же маркетплейсы, скорее всего, будут перекладывать расходы, связанные со штрафами, на продавцов — например, закладывать их в тарифы, — продавцы на покупателей, что по цепочке приведет к росту цен, отмечает он.

В ассоциации продавцов и производителей бытовой техники и электроники РАТЭК высокие штрафы считают обоснованными.

маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Штрафы нужно повышать, так как сейчас некоторые из них компаниям выгоднее платить, чем устранить нарушения. Также необходимо установить реальную ответственность за несоблюдение всех обязательных требований, которые сегодня содержатся в проекте закона о платформенной экономике, — отметил представитель ассоциации Антон Гуськов.

Регулирование для маркетплейсов должно быть сравнимым с требованиями, которые государство предъявляет к офлайновой розничной торговле, и не строже, считает партнер ComNews Research Леонид Коник.

— Условно говоря, если торговля оружием запрещена в физических магазинах, то в интернет-магазине его продажа нелегальна. Или товар, подлежащий сертификации либо маркировке, должен иметь сертификат или марку «Честный знак» вне зависимости от места продажи — хоть в офлайне, хоть в онлайне, — считает он.

маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За соблюдением таких требований следят и сами маркетплейсы: к примеру, Wildberries может наложить штраф от 25 до 100 тыс. рублей за размещение запрещенного к продаже товара, в том числе и оружия, напомнил Леонид Коник. При работе без сертификата соответствия Wildberries также может оштрафовать селлера на сумму до 100 тыс. рублей, добавил он.

К сожалению для маркетплейсов, они нажили себе много врагов — и среди розничных сетей (которых они зачастую обходят и по ассортименту, и по ценам), и среди банков, констатирует Леонид Коник. Но с точки зрения потребителей маркетплейсы предоставляют огромный выбор и позволяют купить товары дешевле, а оплата через «карманный» банк платформы позволяет сэкономить еще больше, отметил эксперт. Поэтому государство должно защитить онлайн-площадки от «регуляторного произвола» и риска закрытия, заключил он.

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