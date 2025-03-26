Поворот на право: блокировку подделок на маркетплейсах предложили проводить за три дня

Срок блокировки подделок на маркетплейсах хотят сократить до трех дней. Сейчас на их удаление порой требуется более 40 дней. Такую норму бизнес предложил внести в разрабатываемый закон «О платформенной экономике». Это позволит оградить покупателей от контрафакта, считают авторы инициативы и эксперты. Но если товар будет признан подлинным, правообладатель выплатит продавцу неустойку — стоимость страховки от 500 тыс. рублей.

Зачем нужна страховка от подделок

Правообладатели смогут быстро — в срок до трех дней — блокировать продажу подделок своих товаров на маркетплейсах — для этого им надо будет просто обратиться через личный кабинет на площадке к ее оператору. Внести такое положение в готовящийся сейчас законопроект «О платформенной экономике» правительству предложила ассоциация продавцов и производителей электроники РАТЭК. С ее материалами ознакомились «Известия». Сейчас эта процедура зачастую занимает более 40 дней, рассказали участники рынка.

— Для обращения в суд с требованием остановки продаж правообладателю необходимо предъявить претензию маркетплейсу. Срок только ответа на нее составляет 30 дней. Общий же срок рассмотрения искового заявления в суде о блокировке карточки контрафактного товара может занимать до полугода и больше. За это время недобросовестные продавцы успевают продать несколько сотен, а то и тысяч партий контрафакта, — добавил один из собеседников «Известий».

Гарантией того, что владельцы брендов не станут злоупотреблять правом на блицблокировку и что законопослушные продавцы в силу ошибки или оговора не пострадают, должна стать специальная страховка, следует из материалов РАТЭК. Правообладатели должны будут страховать ответственность перед продавцами и маркетплейсом — иначе они не смогут воспользоваться быстрой блокировкой.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, сейчас размер страховки обсуждается, возможно, она составит от 500 тыс. рублей, не исключил он. Такой механизм в России уже используется при ввозе товаров в страну: включение их в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) позволяет правообладателям пресекать ввоз подделок при пересечении им таможенной границы, отметил он. Но для включения в ТРОИС правообладатель должен внести страховой «депозит» (на €10 тыс.), чтобы компенсировать убытки импортера из-за необоснованного приостановления отгрузок товара, объяснил эксперт.

Проблема контрафакта на цифровых платформах становится всё более острой, отметила советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян.

— Согласно данным исследования IQ Technology, доля подделок по некоторым категориям электроники выросла до 69%. Российский центр оборота прав подтверждает, что около 30% контрафактной продукции реализуется через маркетплейсы. При этом правообладатели сегодня не имеют эффективных инструментов для оперативной блокировки подделок, вынуждены обращаться в суд, что занимает месяцы, а контрафакт продолжает продаваться, — рассказала она.

Для правообладателей возможность использовать личный кабинет и страховку — способ защищать свои интересы без длительных судебных разбирательств. Это позволит загружать правоустанавливающие документы один раз, а не прикладывать их к каждой жалобе, что значительно упростит процесс, добавила Кристина Мкртчян. Для продавцов на маркетплейсах предусмотрена защита от недобросовестного поведения правообладателей. Для рядовых покупателей это означает больше гарантий приобретения оригинальной продукции и соблюдения прав потребителей, указала юрист.

Закон «О платформенной экономике»

Проект закона «О платформенной экономике» разрабатывался в тесном взаимодействии с деловым сообществом, включая представителей товаропроизводителей, участников онлайн- и офлайн-ритейла, сказали «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

— В документе прописаны такие обязанности операторов платформ, как требование проверять продавцов в государственных информационных системах. Платформы должны учитывать в карточке товара или услуги наличие свидетельства о госрегистрации, сертификатов, деклараций о соответствии. Там должна быть размещена информация о том, подлежит ли данный товар маркировке. Она нужна для борьбы с нелегальным оборотом товаров и обеспечения их безопасности, — отметили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Оператор должен проинформировать покупателя, если продавец иностранное лицо, добавили там. Также в документе предусмотрена норма, которая обяжет платформы принять и рассмотреть жалобу от правообладателя на «неправомерное размещение карточки товара». Консультации с бизнесом продолжаются, законопроект дорабатывается и ожидается, что уже в весеннюю сессию он будет внесен на рассмотрение в Госдуму, также сообщили представители вице-премьера.

В Wildberries «Известиям» сказали, что для контроля качества и безопасности продукции уже используют дополнительные инструменты.

— Действует сервис «Цифровой арбитраж». Он позволяет владельцам брендов напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если продавец не может их представить, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины, — отметили в пресс-службе Wildberries&Russ.

Недавно компания запустила еще один инструмент для развития и защиты брендов правообладателями — сервис «Бренды». Новый механизм позволит официальным представителям торговых марок подтвердить свои права, усилить контроль над представленностью продукции на маркетплейсе, добавили представители онлайн-площадки.

Помимо инструментов по защите правообладателей, Wildberries инициативно участвует в эксперименте с Росаккредитацией: более 13 млн товаров уже прошли верификацию ведомства — ссылки на сертификаты или декларации о соответствии загружены в карточки товаров. К тому же маркетплейс уже интегрирован с соответствующими реестрами Роспатента и проверяет данные правообладателя через реестр держателей товарных знаков, добавили в компании.

С одной стороны, с контрафактом действительно надо бороться, считает первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян. С другой стороны, оборот интеллектуальной собственности в РФ сейчас и так прекрасно отрегулирован: есть профильное федеральное агентство, есть судебная практика, развивается система маркировки. С ее помощью контрафакт можно пресекать на любом уровне, считает эксперт.

А если сумма издержек из-за блокировки окажется неподъемной для малого бизнеса и ее не покроет страховка, задается она вопросом. Включение норм, защищающих интеллектуальные права и конкретные предложения, нуждается в детальной проработке и обсуждении, считает Марина Блудян. В проект закона сейчас невозможно включить всё, он уже достаточно нагружен и потребует усилий в его реализации, считает она.

Зарубежные маркетплейсы также применяют комплексные меры по борьбе с контрафактом. В Китае закон об электронной коммерции (E-Commerce Law) обязывает платформы создавать удобные каналы для правообладателей по защите их прав, рассказала Кристина Мкртчян.

— В США закон об авторском праве в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act) устанавливает требования к системе notice-and-takedown («заметить-снять»), а крупнейшие платформы, такие как Amazon, Walmart и eBay, предоставляют правообладателям специализированные инструменты для защиты брендов. Российский механизм со страховкой добавляет уровень защиты для добросовестных продавцов, — считает она.

В ситуации, когда в России легализован параллельный импорт, страхование на случай продажи контрафакта создает риски для страховых компаний и продавцов (если последние будут оплачивать страховку или компенсировать такую выплату), считает партнер ComNews Research Леонид Коник.

Многие иностранные производители не знают о продаже их продукции на российских маркетплейсах, поэтому едва ли они обнаружат там товары своих марок — подлинные или фальсификат, добавил он. Если уж запускать страхование от подделок, то право заявить о подделке и получить страховую выплату нужно дать тому, кто пострадал от контрафакта: то есть покупателю, заключил эксперт.