В Ватикане аннулировали два символа власти папы римского

Церемония аннулирования двух символов власти папы римского — свинцовой печати и так называемого Перстня рыбака — прошла в Ватикане. Об этом 6 мая сообщили на официальном сайте Святого престола.

«Во время этой последней всеобщей конгрегации перед конклавом были уничтожены, в соответствии с каноническими нормами, Перстень рыбака и свинцовая печать папа Франциска», — сообщается в публикации.

По традиции понтифик использует печать и перстень при подписании апостольских посланий. Уточняется, что церемония предшествует началу процедуры избрания нового главы Римско-католической церкви.

В Риме 5 мая собрались все 133 кардинала, которые могут голосовать на предстоящем конклаве. Они проводят 10-ю Генеральную конгрегацию, чтобы подготовиться к предстоящему конклаву

Конклав для выбора нового папы римского соберется 7 мая. Принять участие в конклаве могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля от мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.