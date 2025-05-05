Кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в конклаве
Все 133 кардинала, которые могут голосовать на предстоящем конклаве, прибыли в Рим для выборов папы римского. Об этом говорится 5 мая в заявлении пресс-службы Ватикана, опубликованного на официальном сайте Святого престола.
«Кардиналы проводят 10-ю Генеральную конгрегацию, чтобы подготовиться к предстоящему конклаву и продолжить обсуждение состояния Церкви и своих надежд на будущее», — говорится в публикации.
Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отметил, что в работе конгрегации участвовали 179 кардиналов. Уточняется, что присоединиться к конклаву 7 мая смогут выборщики моложе 80 лет, добавила «Газета.Ru».
Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля в результате мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.
Конклав для выбора нового папы римского соберется 7 мая. Принять участие в конклаве могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.