Заммэра Сергунина рассказала о программе ко Дню Победы в Москве

Фестивали, выставки, выступления артистов, мастер-классы, экскурсии и лекции пройдут в Москве по случаю предстоящего Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия праздничной программы с 8 по 11 мая будут проводить на городских улицах, бульварах, в парках, музея, библиотеках, культурных центрах, на ВДНХ и в кинопарке «Москино», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«По всему городу жителей и гостей столицы ждут события, посвященные 80-летию Победы. Приходите послушать концерты, посмотреть фильмы о наших героях и исторические реконструкции, поблагодарить ветеранов и поздравить друг друга с этим важным для всех поколений праздником», — отметила Сергунина.

К юбилею, в частности, приурочен фестиваль «Московская весна Победы». В его рамках проходят читки фронтовых стихов и писем, театральные постановки, проводятся танцевальные марафоны и спортивные мероприятия. На кулинарных занятиях можно попрактиковаться в приготовлении кулеша, щей, макарон по-флотски и других блюд полевой кухни.

На площадках открыты павильоны проекта «Москва помогает», где собирают подарки для участников специальной военной операции (СВО) и детей из новых регионов России.

На ВДНХ в историческом парке «Россия — моя история» (павильон № 57) проводится тематический фестиваль с представлениями, выставками и квестами. Участники обзорных прогулок по территории узнают о подвигах героев страны и познакомятся со спецпроектом «Музей СВО». А в центре «Космонавтика и авиация» расскажут о достижениях советских инженеров и конструкторов. Там же для детей пройдут мастер-классы, где своими руками можно будет сделать ночники в виде звезды — символа Красной армии.

В кинопарке «Москино» 9 мая состоится ряд исторических реконструкций. Одна из основных воспроизведет Парад Победы 1945 года. По территории в сопровождении оркестра пройдут пешие отряды и боевая техника. Также для посетителей кинопарка проведут творческие занятия, квесты и интерактивы.