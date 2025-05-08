Реклама
Прямой эфир
Мир
Spiegel сообщил о планах пяти депутатов Европарламента посетить парад Победы в РФ
Мир
В Великобритании признали силу России и несостоятельность НАТО
Мир
Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии
Мир
Захарова назвала заявление главы МИД Чехии о памятнике Коневу примером раболепия
Мир
В Нью-Дели состоялось шествие «Бессмертного полка»
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Общество
Синоптики спрогнозировали похолодание до +11 градусов в Москве 8 мая
Мир
Президент Республики Сербской Додик прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и РФ защищать правду об истории Второй мировой войны
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Общество
Генпрокурор РФ возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам в Подмосковье
Мир
Глава МИД Венесуэлы рассказал о строительстве памятника к 80-летию победы в ВОВ
Мир
В столице Канады волонтеры выложили цифру «80» из свечей в честь юбилея Победы
Мир
Путин заявил о развитии отношений России и Китая во благо народов двух стран
Армия
Российские военные отреставрировали мемориал павшим в ВОВ солдатам в ДНР
Мир
В США рассекретили еще 60 тыс. страниц из материалов об убийстве брата Кеннеди
Сюжет:

Заммэра Сергунина рассказала о программе ко Дню Победы в Москве

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Фестивали, выставки, выступления артистов, мастер-классы, экскурсии и лекции пройдут в Москве по случаю предстоящего Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия праздничной программы с 8 по 11 мая будут проводить на городских улицах, бульварах, в парках, музея, библиотеках, культурных центрах, на ВДНХ и в кинопарке «Москино», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«По всему городу жителей и гостей столицы ждут события, посвященные 80-летию Победы. Приходите послушать концерты, посмотреть фильмы о наших героях и исторические реконструкции, поблагодарить ветеранов и поздравить друг друга с этим важным для всех поколений праздником», — отметила Сергунина.

К юбилею, в частности, приурочен фестиваль «Московская весна Победы». В его рамках проходят читки фронтовых стихов и писем, театральные постановки, проводятся танцевальные марафоны и спортивные мероприятия. На кулинарных занятиях можно попрактиковаться в приготовлении кулеша, щей, макарон по-флотски и других блюд полевой кухни.

На площадках открыты павильоны проекта «Москва помогает», где собирают подарки для участников специальной военной операции (СВО) и детей из новых регионов России.

На ВДНХ в историческом парке «Россия — моя история» (павильон № 57) проводится тематический фестиваль с представлениями, выставками и квестами. Участники обзорных прогулок по территории узнают о подвигах героев страны и познакомятся со спецпроектом «Музей СВО». А в центре «Космонавтика и авиация» расскажут о достижениях советских инженеров и конструкторов. Там же для детей пройдут мастер-классы, где своими руками можно будет сделать ночники в виде звезды — символа Красной армии.

В кинопарке «Москино» 9 мая состоится ряд исторических реконструкций. Одна из основных воспроизведет Парад Победы 1945 года. По территории в сопровождении оркестра пройдут пешие отряды и боевая техника. Также для посетителей кинопарка проведут творческие занятия, квесты и интерактивы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025