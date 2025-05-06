Во Флориде медведь убил местного жителя и его собаку
Во Флориде были найдены тела местного жителя и его собаки, погибших в результате нападения медведя. Об этом 6 мая сообщил телеканал NBC News.
«Мы точно знаем, что это было нападение медведя. Мы не знаем, был ли это один и тот же медведь или их было несколько», — заявил представитель Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды Джордж Рейно.
Сотрудники полиции пытаются найти медведя с помощью беспилотника. Также в непосредственной близости от места нападения были установлены специальные ловушки.
По информации NBC News, во Флориде обитает черный медведь. В штате насчитывается около 4 тыс. особей этого вида.
20 апреля лев загрыз 14-летнюю девочку возле национального парка Найроби в Кении. Уточняется, что другой подросток стал свидетелем инцидента и сообщил о нападении животного на девочку. Позже тело погибшей было найдено в реке Мбагати.