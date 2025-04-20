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Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

В Кении лев загрыз 14-летнюю девочку

The Sun: лев загрыз подростка возле национального парка Найроби в Кении
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Лев загрыз 14-летнюю девочку возле национального парка Найроби в Кении. Об этом 20 апреля сообщила газета The Sun.

Уточняется, что другой подросток стал свидетелем инцидента и сообщил о нападении животного на девочку. Позже тело погибшей было найдено в реке Мбагати.

«Лев всё еще на свободе, а рейнджеры расставляют ловушки, чтобы попытаться поймать его», — указано в публикации.

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10 апреля техник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи. Уточнялось, что рептилия напала на мужчину, когда он зашел в террариум. Пострадавший потерял сознание из-за анафилактического шока. Он скончался от остановки сердца, не успев доехать до медучреждения на скорой помощи.

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