В Кении лев загрыз 14-летнюю девочку

Лев загрыз 14-летнюю девочку возле национального парка Найроби в Кении. Об этом 20 апреля сообщила газета The Sun.

Уточняется, что другой подросток стал свидетелем инцидента и сообщил о нападении животного на девочку. Позже тело погибшей было найдено в реке Мбагати.

«Лев всё еще на свободе, а рейнджеры расставляют ловушки, чтобы попытаться поймать его», — указано в публикации.

10 апреля техник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи. Уточнялось, что рептилия напала на мужчину, когда он зашел в террариум. Пострадавший потерял сознание из-за анафилактического шока. Он скончался от остановки сердца, не успев доехать до медучреждения на скорой помощи.