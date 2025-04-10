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Работник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Техник Московского зоопарка умер после укуса ядовитой змеи. Об этом 10 апреля сообщил источник «Известий».

По данным источника, аспидовая змея укусила 35-летнего мужчину, когда он зашел в террариум покормить рептилию.

Уточняется, что мужчина потерял сознание из-за анафилактического шока. Он скончался от остановки сердца, не успев доехать до медучреждения на скорой помощи.

Аспидовые змеи (или аспиды) — семейство ядовитых змей, состоящее из 384 видов. Укус крупных аспидов представляет смертельную опасность для человека: в их яде преобладают нейротоксины, которые быстро провоцируют угнетение нервной системы, в первую очередь паралич дыхательных путей.

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В ноябре минувшего года в Хабаровском крае мужчина погиб в тайге после нападения тигра. По данному факту следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по региону начало процессуальную проверку.

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