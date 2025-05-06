Реклама
Прямой эфир
Мир
В АдГ призвали Мерца уйти в отставку и объявить новые выборы
Мир
СМИ сообщили о дефиците воды в Пакистане из-за закрытия Индией плотины
Мир
В Кремле указали на желание Украины продолжать конфликт
Мир
СМИ заявили о готовности лишь половины стран ЕС увеличить бюджет на оборону
Экономика
Песков назвал цены на нефть важным фактором для экономики и бюджета России
Общество
Семьям погибших в перестрелке в Махачкале полицейских выплатят 1 млн рублей
Мир
Премьер канадской провинции Альберта допустил референдум по отделению от страны
Общество
В Новосибирске педагог получил от студентов 3 млн рублей за пропуск в спортзал
Общество
Стене Цоя в центре Москвы вернули прежний вид
Общество
«Известия» передали более 200 тыс. экземпляров копии выпуска от 9 мая 1945 года
Общество
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
Мир
СМИ сообщили об отказе нового правительства ФРГ в поставках Taurus Киеву
Авто
Автозавод «Москвич» поднял цены на автомобили
Общество
В минздраве Дагестана сообщили о тяжелом состоянии раненых при стрельбе полицейских
Общество
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за нелегальный запуск БПЛА
Мир
В МИД Белоруссии назвали диалог РФ и США важным шагом к восстановлению доверия
Мир
СМИ сообщили об отказе Мерца от проведения второго тура выборов канцлера ФРГ 6 мая
Сюжет:

Лавров указал на сплочение Европы против России под знаменами нацизма

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Практически вся Европа сплотилась и ведет войну против России под знаменами нацизма. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о сотрудниках Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) и Министерства внешней торговли СССР, погибших в ВОВ.

По словам министра, важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн (ВОВ, ВМВ), но также помнить и о дипломатическом опыте и уроках тех событий.

«Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена», — заявил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что европейские силы сплотились, поддерживая откровенно антироссийский режим президента Украины Владимира Зеленского, «который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах». Он добавил, что российской стороне в том числе угрожают нанесением стратегического поражения на поле боя.

Глава МИД России уточнил, что в настоящее время публикуется большое количество рассекреченных документов со времен войны. Он напомнил, что так стало известно о подготовке в период ВОВ операции «Немыслимое», в частности, с участием англичан, которая предполагала нападение западных стран на Советский Союз с целью нанесения ему стратегического поражения.

«Россия сделает всё, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм»
Владимир Путин в день 80-летия освобождения Ленинграда напомнил о геноциде в годы войны

Президент РФ Владимир Путин 29 апреля заявил о необходимости сделать всё для противостояния возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, а также национальной и религиозной нетерпимости. По его словам, мировое сообщество должно в кооперации создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности для защиты стран не в ущерб интересам других.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025