Практически вся Европа сплотилась и ведет войну против России под знаменами нацизма. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о сотрудниках Народного комиссариата иностранных дел (НКИД) и Министерства внешней торговли СССР, погибших в ВОВ.

По словам министра, важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн (ВОВ, ВМВ), но также помнить и о дипломатическом опыте и уроках тех событий.

«Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена», — заявил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что европейские силы сплотились, поддерживая откровенно антироссийский режим президента Украины Владимира Зеленского, «который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах». Он добавил, что российской стороне в том числе угрожают нанесением стратегического поражения на поле боя.

Глава МИД России уточнил, что в настоящее время публикуется большое количество рассекреченных документов со времен войны. Он напомнил, что так стало известно о подготовке в период ВОВ операции «Немыслимое», в частности, с участием англичан, которая предполагала нападение западных стран на Советский Союз с целью нанесения ему стратегического поражения.

Президент РФ Владимир Путин 29 апреля заявил о необходимости сделать всё для противостояния возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, а также национальной и религиозной нетерпимости. По его словам, мировое сообщество должно в кооперации создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности для защиты стран не в ущерб интересам других.