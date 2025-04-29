Путин призвал противостоять возрождению нацизма

Необходимо предпринимать все меры для борьбы с возрождением нацизма, распространением нетерпимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее» 29 апреля.

«Надо сделать всё, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости», — отметил глава государства.

По его словам, за так называемой идеей исключительности скрываются претензии на мировое господство и попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

«Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других», — подчеркнул президент РФ.

Он указал на особенную актуальность этого вопроса в Евразии. Континент должен стать пространством мира, стабильности, а также устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития, заключил Путин.

Ранее в этот день президент России, заявил, что фальсификация истории приводит к разрушительным последствиям, поэтому нужно твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул важность противодействия тем, кто пытается оправдать нацистские преступления, кто стремится возродить идею национального превосходства и исключительности.