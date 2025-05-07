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Врач рассказала о причинах храпа и опасных последствиях

Врач Волгина: часто храп приводит к ишемической болезни сердца
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Фото: Global Look Press/Justus Klingel
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Хронический храп часто бывает у людей с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, носо- и ротоглотки. Об этом рассказала «Известиям» 7 мая доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

По ее словам, на храп обычно жалуются не сами пациенты, а их ближайшие родственники, которые не могут заснуть и которые обеспокоены здоровьем своих родных. Но иногда бывают ситуации, что человек сам просыпается из-за этого.

«Хронический храп часто бывает у пациентов с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, носо- и ротоглотки. Часто у храпящих пациентов выявляются проблемы с сердцем, причем часто храп приводит к ишемической болезни сердца. Это связано с тем, что во время храпа может наступать обструкция дыхательных путей и даже остановка дыхания. Всё это способно приводить к нарушению поступления кислорода и даже к смерти», — объяснила эксперт.

Она уточнила, что кислородное голодание может приводить к тому, что организм реагирует на такое состояние как на сильный стресс, в результате чего синтезируются гормоны и противовоспалительные цитокины, вызывающие метаболические нарушения и инсулинорезистентность. В итоге может развиться сахарный диабет второго типа.

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«Кроме того, у таких пациентов могут развиться любые состояния, связанные с гипоксией. Это в первую очередь сосудистые поражения мозга (инсульт, хроническая ишемия головного мозга), которые могут приводить к деменции», — добавила Волгина.

Эксперт отметила, что к храпу могут приводить искривления носовой перегородки, аденоиды, злокачественные и доброкачественные образования носоглотки, ротоглотки и гортани. Также храп появляется у людей на фоне острых и хронических воспалительных заболеваний носо-, ротоглотки и гортани. При этом без дополнительных обследований практически невозможно определить, насколько у конкретного человека опасен храп.

«Особенно опасными в симптоматике являются симптомы остановки дыхания. У детей наиболее частой причиной являются аденоиды и нарушения развития носоглотки. У мужчин и женщин разницы в причинах и последствиях храпа нет», — сказала Волгина.

Врач уточнила, что в лечении наибольшее значение имеет коррекция образа жизни — дозированная физическая нагрузка, снижение веса, а также коррекция спального места — выбор ортопедического матраса и подушки. Кроме того, есть специфическое лечение — СИПАП-терапия, при которой воздух подается под повышенным давлением. Однако данная терапия не будет иметь должную эффективность при органической патологии лор-органов, которую возможно исправить лишь хирургическими методами, подчеркнула эксперт.

Ранее, 10 апреля, невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что использование устройств с экранами перед засыпанием может значительно ухудшить качество сна, так как специфический свет от них воздействует на мозг особенно сильно, даже если яркость экрана выкручена на минимум и используется «ночная тема». По ее словам, за час-два до сна лучше отложить гаджеты в сторону.

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