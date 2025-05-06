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Военная драма о детском концлагере «Группа крови» выйдет на экраны 8 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военная драма о детском концентрационном лагере «Группа крови» выйдет на экраны 8 мая. Создатели постарались передать все ужасы, с которыми столкнулись пленники так называемого в нацистских официальных документах детского дома, располагавшегося в Ленинградской области во времена Великой Отечественной Войны.

Несовершеннолетних мальчиков и девочек морили голодом, жестоко избивали и заставляли работать, а также держали в качестве доноров для немецких солдат. В основе сюжета заложены реальные события ноября 1943 года.

Съемки в фильме режиссера Максима Бриуса стали настоящим испытанием для начинающих артистов. Так, одна из актрис, Ева Уилльямс, рассказала, что ей многократно выпадало участие в сценах, где приходилось бежать ночью без верхней одежды. В процессе создания этих фрагментов девочка сильно замерзала, что, по ее мнению, позволило лучше передать ощущения, которые по-настоящему пришлось пережить ее сверстникам в те страшные годы.

«Важно знать свою историю. В наши дни это одно из самых главных, что может быть. Я очень рад, что снимают подобные фильмы, потому что они помогают сохранить историю, напоминать молодежи о ней», — отметил актер Андрей Рудыка.

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В эфире РЕН ТВ 8 мая состоится премьера продолжения сериала «СМЕРШ 3». В нем будет рассказана вымышленная история о готовящемся покушении на Сталина в 1944 году. Осуществить его должны перебежчики — супруги Таврина и Шилов. По сюжету группу диверсантов перехватывают советские контрразведчики и начинают радиоигру с немецкими шпионами.

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