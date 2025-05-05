Владелец напавших на мальчика в Сочи хаски может получить до трех лет тюрьмы
Владельца хаски, которые напали на девятилетнего мальчика в Сочи в феврале, могут осудить на срок до трех лет лишения свободы, сообщила 5 мая прокуратура Краснодарского края. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья.
Отмечается, что хозяин собак обвиняется по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет», — указано в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, законный представитель ребенка подал гражданский иск, чтобы возместить причиненный вред здоровью, а также получить компенсацию за нанесенный моральный вред.
Нападение двух хаски на девятилетнего ребенка произошло в Сочи 26 февраля. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). После, 4 марта, хирург Алексей Дикарев сообщил «Известиям», что мальчику необходимо сделать реконструкцию рта, губ, щек и носа. По его словам, подобные операции проводят во многих медицинских учреждениях России.
27 марта суд в Белореченске также отправил под домашний арест бывшую мачеху девятилетнего ребенка. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, женщину подозревают в краже 3 млн рублей, предназначенных для его лечения. О хищении денежных средств на лечение рассказал «Известиям» отец мальчика 24 марта.