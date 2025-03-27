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Суд избрал меру пресечения для экс-жены отца искусанного хаски в Сочи мальчика

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Белореченске суд отправил под домашний арест бывшую мачеху девятилетнего мальчика, которого покусали две хаски в Сочи. Женщину подозревают в краже 3 млн рублей, предназначенных для его лечения. Об этом 27 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 23 мая 2025 года», — огласила решение судья.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Домашние хаски разорвали лицо ребенку в Сочи. Что нужно знать

О хищении денежных средств на лечение рассказал «Известиям» отец мальчика 24 марта. Мужчина объяснил, что еще в 2018 году он написал на имя мачехи ребенка генеральную доверенность для решения имущественных вопросов. Документ был оформлен на 10 лет, поэтому мужчина полагал, что тот уже утратил силу, однако бывшая жена вывела деньги со счета и не выходила на связь.

Нападение двух хаски на девятилетнего ребенка произошло в Сочи 26 февраля. Собаки были без присмотра хозяина, их отогнали от мальчика прохожие. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

После, 4 марта, хирург Алексей Дикарев сообщил «Известиям», что мальчику необходимо сделать реконструкцию рта, губ, щек и носа. По его словам, подобные операции проводят во многих медицинских учреждениях России.

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