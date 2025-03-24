Бывшая жена отца покусанного хаски мальчика в Сочи похитила 3 млн на его лечение

Бывшая жена Валентина, чей сын стал жертвой нападения собак в Сочи, похитила 3 млн рублей, предназначенные для лечения мальчика. Об этом 24 марта «Известиям» рассказал отец пострадавшего.

Мужчина объяснил, что еще в 2018 году он написал на имя мачехи ребенка генеральную доверенность для решения имущественных вопросов. Документ был оформлен на 10 лет.

«Я не думал, что она воспользуется этой доверенностью, чтобы вот так поступить, снять со счета деньги, которые предназначались для лечения сына. А она воспользовалась, 3 млн рублей сняла сегодня. <…> Вывела деньги со счета и не выходит на связь», — признался Валентин.

Мужчина полагал, что документ уже утратил силу, так как он сменил паспорт и его данные, указанные в доверенности, были неактуальны. По убеждению Валентина, сотрудники банка не сверили информацию и не должны были проводить финансовую операцию.

Две хаски напали на девятилетнего ребенка в Сочи 26 февраля. Животные находились без присмотра хозяина, их отогнали прохожие. В результате мальчика с множественными ранами доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

4 марта хирург Алексей Дикарев сообщил «Известиям», что мальчику необходимо будет сделать реконструкцию рта, губ, щек и носа. По его словам, подобные операции проводят во многих медицинских учреждениях России.