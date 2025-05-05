На Тайване зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня. Об этом 5 мая сообщила газета China Times со ссылкой на Центральное метеорологическое управление.
«В отчете о землетрясениях Центрального метеорологического управления указано, что землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера произошло сегодня в 18:53 (13:53 мск)», — следует из публикации.
Уточняется, что глубина землетрясения составила 6,6 км. Эпицентр находился в 33,7 км к юго-востоку от округа Хуалянь, расположенного на востоке Тайваня.
Кроме того, максимальную сейсмическую интенсивность зафиксировали в Хуаляне.
Ранее, 3 мая, у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в 165 км к юго-западу от города Горонтало, где проживают 144 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 108 км.