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На Тайване зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9

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Фото: Global Look Press/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья Тайваня. Об этом 5 мая сообщила газета China Times со ссылкой на Центральное метеорологическое управление.

«В отчете о землетрясениях Центрального метеорологического управления указано, что землетрясение магнитудой 5,9 по шкале Рихтера произошло сегодня в 18:53 (13:53 мск)», — следует из публикации.

Уточняется, что глубина землетрясения составила 6,6 км. Эпицентр находился в 33,7 км к юго-востоку от округа Хуалянь, расположенного на востоке Тайваня.

Кроме того, максимальную сейсмическую интенсивность зафиксировали в Хуаляне.

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Ранее, 3 мая, у побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в 165 км к юго-западу от города Горонтало, где проживают 144 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 108 км.

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