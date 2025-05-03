В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0

У побережья Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом 3 мая свидетельствуют данные на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 165 км к юго-западу от города Горонтало, где проживают 144 тыс. человек. При этом очаг залегал на глубине 108 км.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне у берегов Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Отмечалось, что очаг землетрясения пролегал на глубине 10 км, в 521 км к юго-востоку от города Паунта-Аренас.