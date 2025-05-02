В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4

У берегов Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Об этом 2 мая сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, землетрясение произошло в 14:59 по местному времени (20:59 мск) в 521 км к юго-востоку от города Паунта-Аренас, в котором проживает порядка 117 тыс. человек. Очаг землетрясения пролегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее в этот день сообщалось, что на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, возникла угроза цунами. Национальная служба предупреждения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED) Чили объявила об эвакуации прибрежной зоны в регионе Магальянеc.