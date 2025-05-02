На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5, существует угроза цунами. Об этом 2 мая сообщил телеканал CNN Chile со ссылкой на океанографическую и гидрографическую службу чилийских военно-морских сил.

По данным сейсмологической службы Чили, опубликованным в социальной сети X, толчки были зафиксированы в 08:58 по местному времени (15:58 мск). Эпицентр землетрясения расположен примерно в 218 км от города Пуэрто-Уильямс.

Как указывает CNN Chile, национальная служба предупреждения и реагирования на стихийные бедствия (SENAPRED) Чили объявила об эвакуации прибрежной зоны в регионе Магальянеc.

Ранее, 24 апреля, у берегов южноамериканского государства произошло землетрясение магнитудой 5,1. Сейсмособытие случилось в 66 км к юго-западу от города Овалье, в котором проживает порядка 77,1 тыс. человек.