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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Чили

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Фото: Global Look Press/Sabirin Manurung
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У берегов Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом 24 апреля сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, сейсмособытие произошло в 03:20 по UTC (06:20 мск) в 66 км к юго-западу от города Овалье, в котором проживают порядка 77,1 тыс. человек. Очаг пролегал на глубине 27 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится, угроза возникновения цунами не объявлялась.

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Днем 23 апреля в Турции произошли три землетрясения. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Еще одно сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море. В результате толчков в Стамбуле пострадали почти 240 турок, обрушилось заброшенное здание.

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