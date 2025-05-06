Подтянули Wiki: сумма штрафов «Википедии» в РФ превысила 41 млн рублей

Онлайн-энциклопедия Wikipedia продолжает игнорировать законные требования РКН удалить противоправный контент. У площадки растут штрафы за распространение фейков — их сумма за 2024-й и I квартал 2025 года уже составила 12,5 млн рублей, а общий показатель превысил 41 млн. Параллельно с этим она угодила в крупный скандал в США: на нее ополчился Эдвард Мартин, федеральный прокурор округа Колумбия, назначенный Дональдом Трампом. Он обвинил ресурс в искажении информации, манипулировании фактами и переписывании исторических событий и данных о бывших и действующих политиках. Теперь «Википедию» могут лишить статуса некоммерческой организации, который освобождает ее от налоговых льгот, в срок до середины мая она должна ответить на 10 вопросов прокурора.

Что происходит с «Википедией»

Как сообщили в Роскомнадзоре, после начала специальной военной операции администрация «Википедии» в лице компании Wikimedia Foundation, Inc. занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования РКН удалить противоправный контент.

— На сегодняшний день неудаленными остаются 229 противоправных материалов. Из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции. Кроме этого, в доступе остаются материалы экстремистской и террористической направленности; информация о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (руфинг, зацепинг); материалы об изготовлении взрывчатых веществ; суицидальный, пронаркотический и иной запрещенный контент. За неудаление запрещенной информации в отношении компании в настоящее время действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Известно, что Wikimedia Foundation, Inc. неоднократно привлекалась в России к административной ответственности за неудаление противоправного контента. В 2024 году суды назначили в отношении компании штрафы на общую сумму 9 млн рублей, в 2025 году сумма штрафов составила 3,5 млн рублей. К августу 2023 года Wikimedia были назначены штрафы на общую сумму 29,4 млн рублей, тем самым общая сумма штрафов уже превышает 41 млн рублей. «Известия» направили запрос в адрес Wikimedia Foundation, Inc. касаемо ситуации со штрафами, на момент написания статьи ответа не последовало.

Руководство платформы «Википедия» увлеклось искажением фактов и переписыванием истории, считает федеральный прокурор Эдвард Мартин. Он обрушился с критикой на платформу в конце апреля и дал администрации четкий дедлайн до середины мая. Текст его письма с претензиями оказался в Сети. Прокурор требует объяснений по 10 вопросам, которые касаются в том числе национальной безопасности и интересов США. Вопросы затрагивают практику поддержания прозрачности руководством «Википедии», а также безопасности при размещении данных и ответственности за них. В случае, если Wikipedia не сможет убедить Эдварда Мартина, организация рискует потерять льготный статус, освобождающий от налогов.

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Еще одним скандалом стало исключение двух ветеранов из редакции сайта Wikipedia, которых признали виновными в должностном преступлении за пределами сайта. Сотрудников обвинили в сговоре на стороннем Discord-сервере Tech4Palestine с целью повлиять на редактирование статей, касающихся Палестины в арабо-израильском конфликте, и навсегда заблокировали на сайте.

Потенциальная блокировка и аналоги

«Википедия» распространяет на территории РФ запрещенный контент, связанный с ЛГБТ и иными экстремистскими организациями, методах изготовления взрывчатых веществ. Всё это может быть направлено на формирование у россиян склонности к недопустимому поведению. Несмотря на запуск российской энциклопедии «Рувики», Wikipedia остается главным источником информации для многих пользователей. Блокировка Wikipedia лишит россиян доступа к нейтральным, по мнению сторонних экспертов, данным, а «Рувики» пока не может предложить аналогичное качество и объем контента, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

— Прямых доказательств причастности западных спецслужб к редактированию Wikipedia в поисковых результатах нет. Впрочем, особенностью ведения гибридных войн и является сложность атрибуции конкретного противника в киберпространстве, — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В условиях геополитической конфронтации «Википедия» может становиться полем для продвижения идеологически заряженных трактовок событий. Например, статьи о конфликтах (Украина, Сирия) или исторических событиях (холодная война) нередко отражают позицию западных СМИ и академических кругов, что может восприниматься в России как предвзятость, убежден преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Кирилл Копытин.

— «Википедия» уязвима для манипуляций, особенно в статьях на острые темы. Главная проблема — не «западный заговор», а системная предвзятость, обусловленная доминированием редакторов из определенных стран. Например, статьи о российской политике могут опираться на источники, критикующие Кремль. Это удобный стартовый ресурс, но его статьи могут содержать ошибки или устаревшие данные, особенно в быстро меняющихся областях, таких как медицина или технологии, и часто отражают консенсус западной академической среды, который не коррелирует с локальным контекстом, — резюмировал эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Аналогов у «Википедии» нет, но решать с ее помощью все вопросы небезопасно. Стоит использовать здравый смысл и собственные умозаключения, перепроверяя все данные, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Эксперт убежден, что лучше использовать информационные ресурсы, которые разделяют точку зрения пользователя. А политический аспект предложил оставить вне онлайн-энциклопедии.

— «Википедия» сама по себе некоммерческий проект, ее содержание формируется глобальным сообществом, что может влиять на освещение некоторых тем с западной точки зрения. Однако говорить о прямом использовании в чьих-то интересах сложно — это всё же публичная энциклопедия, — заявил IT-эксперт Даниил Аржаков.

Посещаемость «Рувики» за I квартал 2025 года превысила 22 млн уникальных пользователей. Для сравнения, посещаемость портала за I квартал 2024 года составляла 1,8 млн уникальных пользователей. До конца года российский аналог «Википедии» планирует сделать первый подход к собственному приложению, а также рассматривает интеграцию в VK MAX, так как считает этот сервис крайне перспективным, заявили в пресс-службе «Рувики».

— Партнерства — ключевой вектор развития платформы MAХ. Мы открыты для всех, — отметили в пресс-службе нацмессенджера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина