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Путин назвал причины невозможности начать СВО раньше

Путин пояснил, почему СВО не началась раньше
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия не начала специальную военную операцию (СВО) раньше, поскольку хотела мирно решить проблему Донбасса и не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который опубликован 4 мая на сайте телеканала «Россия 1».

«Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами, но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе», — сказал Путин.

Он также добавил, что Россия не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сферах безопасности и экономики страны.

«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», — отметил российский лидер.

По его словам, страна, когда подписывала Минские соглашения, надеялась на их соблюдение. Однако Россию по итогу просто «надули».

Кроме того, российский лидер отметил, что непризнание Западом независимости и суверенности России, которое длилось много лет, в итоге и привело к проведению спецоперации на Украине.

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