Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на легитимность украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 30 апреля заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (соблюдению перемирия в мае. — Ред.)», — сказал он во время заседания Совбеза ООН.

Таким образом, по словам постпреда, Украина совершит «прелюдию» к прямым переговорам.

«Российско-американский диалог продолжается. Предстоит обсуждение многих нюансов будущих контуров мирного плана», — отметил Небензя.

Дипломат добавил, что глава киевского режима отказывается от предложений США по урегулированию конфликта в целях сокрытия совершенных им преступлений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.