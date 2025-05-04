Премьер Франции рассказал о планах вынести на референдум вопрос о реформах
Премьер-министр Франции Франсуа Байру в субботу, 3 мая, рассказал о планах вынесения на референдум плана реформирования государства и его расходов.
«Перед нашей страной стоят две огромные проблемы, самые серьезные за всю ее недавнюю историю: слишком низкий уровень производства и огромный долг. Год за годом, на протяжении нескольких десятилетий, во всех правительствах дефицит стал нормой, финансируемой за счет долга, и этот долг постепенно душит нас», — рассказал он в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.
Резкого роста стоимости обслуживания госдолга достаточно, чтобы погрузить страну в экономический и финансовый кризис исторического масштаба, добавил он.
Для решения этой проблемы премьер намерен разработать и вынести на референдум реформы государственного управления и расходов казны.
22 апреля агентство Bloomberg сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов уже этой осенью. По данным агентства, французский лидер обсуждает решение с приближенными лицами уже несколько недель, однако пока разговоры имеют только консультативный характер.
В свою очередь, глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла 27 января заявил, что роспуск французского парламента неизбежен. Политик отметил, что только возвращение правительства к народу позволит сформировать четкое и стабильное большинство для страны.