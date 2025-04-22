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Bloomberg сообщило о планах Макрона распустить осенью парламент и провести выборы

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Фото: TASS/Lafargue Raphael/ABACA
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Президент Франции Эммануэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов осенью 2025 или 2026 года, пишет 22 апреля агентство Bloomberg.

СМИ отмечает, что французский лидер уже несколько недель обсуждает такое решение с приближенными лицами. Однако эти разговоры имеют пока только консультативный характер, окончательное решение не принято.

Если досрочные выборы всë же состоятся, эта процедура может не только пошатнуть относительную стабильность во Франции, но укрепить позиции парламентской фракции правой партии «Национальное объединение». После чего ее депутаты, вероятно, получат контроль над правительством.

«В декабре Макрон заявил лидерам партии, что он постарается избежать досрочных выборов до окончания своего второго и последнего срока в 2027 году. Офис президента Франции отказался дать комментарии по этому поводу, однако персона, близкая к Макрону, заявила, что он не намерен назначать досрочные выборы», — добавляет агентство.

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27 января глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что роспуск французского парламента неизбежен. Политик отметил, что только возвращение правительства к народу позволит сформировать четкое и стабильное большинство для страны.

До этого, 12 января, агентство Bloomberg со ссылкой на результаты опроса Ipsos сообщило, что рейтинг одобрения Макрона опустился до шестилетнего минимума и достиг 21%. За полгода, с июня 2024 года, этот показатель опустился на 12%.

В декабре 2024 года глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также предположила, что во Франции могут быть проведены досрочные президентские выборы из-за неустойчивого положения лидера страны. Ле Пен отметила, что причиной ухода Макрона могут стать не его личные качества, а системный кризис власти.

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